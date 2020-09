Elettra Lamborghini finisce in ospedale: le foto su IG preoccupano i follower

Elettra Lamborghini finisce in clinica: per quale motivo

Elettra Lamborghini è seguita da oltre sei milioni di follower su Instagram. Canale social dove quotidianamente posta dei contenuti spesso bizzarri. Nell’ultimo periodo la ragazza è molti impegnata coi preparativi delle nozze col compagno Afrojack che si svolgeranno molto presto.

Ma nelle ultime ore l’ex giudice di The Voice of Italy ha fatto preoccupare i seguaci a causa di una serie di Stories che la mostrano in ospedale. La donna sembra essere distesa in un lettino con una flebo da lavaggio sul braccio. Per quale ragione? Costa sta accadendo all’influencer emiliana? (Continua dopo il post)

La ricca ereditiera emiliana pronta per le nozze con Afrojack

Tra qualche giorno Elettra Lamborghini e il suo fidanzato Afrojack si uniranno in matrimonio. Senza ombra di dubbio si preannunciano come le più pompose nozze del 2020. Una cerimonia nuziale che si terrà nella meravigliosa cornice del lago di Como con uno stuolo di invitati che fanno parte del mondo dello spettacolo. Visto il periodo d’emergenza sanitaria che stiamo vivendo.

La ricca ereditiera ha preteso che tutti gli invitati devono effettuare dei tamponi per evitare dei contagi da Covid-19. Nel frattempo, però, la promessa sposa ha fatto preoccupare tutti i suoi seguaci perché nelle ultime ore ha condiviso degli scatti sul suo account ufficiale Instagram. Sicuramente la diretta interessata sarà stata tartassata di messaggi in Direct. (Continua dopo le foto)

Elettra Lamborghini posta dei contenuti su IG realizzati in ospedale

Elettra Lamborghini, come si legge nella didascalia scritta nelle Stories su IG, di recente si è recata nella clinica Villa Erbe. Per quale ragione? Stando all’espressione che si vede dalle foto alla diretta interessata non sarà accaduto nulla di preoccupante. A giudicare dall’espressione piuttosto serena, non dovrebbe trattarsi di nulla di grave.

Nonostante tutto, in tanti si sono precipitati sul profilo della ricca ereditiera per chiedere alla stessa cosa sia accaduto nello specifico. Al momento. però, i follower non hanno ricevuto nessuna risposta. A questo punto non rimane che attendere il ritorno a casa dell’ex giudice di The Voice of Italy per capire cosa ci sia dietro. Per caso ha fatto il sierologico per capire se è positiva o no?