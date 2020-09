Temptation Island: ecco i nomi di tutti i tentatori e le tentatrici della nuova edizione

I ragazzi e le ragazze single del programma sono fondamentali per il viaggio nei sentimenti delle coppie. Ecco chi sono i protagonisti della nuova edizione

La nuova edizione di Temptation Island condotta da Alessia Marcuzzi, e interamente nip, è andata in onda mercoledì 16 settembre con la prima puntata. Oltre alle coppie, protagoniste del programma, le figure altrettanto importanti per il viaggio nei sentimenti sono i ragazzi e le ragazze single. Infatti, da sempre, alcuni di loro si rendono davvero protagonisti delle storie d’amore. In questa nuova edizione abbiamo già visto nel corso della prima puntata qualche ragazzo o ragazza avvicinarsi alle fidanzate e ai fidanzati.

I tentatori

Per quanto riguarda i ragazzi c’è un volto noto ed è Gianluca che in passato ha partecipato a Uomini e Donne e anche al Grande Fratello Vip. Ettore, colui che ha colpito Serena, è un modello e perito chimico di Mesagne. Poi ci sono gli sportivi Antonio (di Reggio Calabria, giocatore professionista di basket), Steve (giocatore di basket, anche barman che vive a Londra), Alberto (ha praticato canottaggio, ma ora è un agente di commercio).

Poi c’è lo chef Filippo, 31 anni, di Verona che ha lavorato anche a New York e Parigi, Stefano che ha un cocktail bar in Australia, il modello milanese Lorenzo di 23 anni, che ama leggere biografie. Infine, Mario lavora nell’azienda di famiglia ma ha creato un brand tutto suo, Michael insegna crossfit e Roberto viene da Genova e lavora come tecnico del gas. (Continua dopo la foto)

Le tentatrici

Ecco, invece, la lista delle tentatrici. Le più giovani sono: Giulia, nata all’Havana, si occupa di network marketing ma vorrebbe fare la modella, Benedetta, di Milano, lavora a Telelombardia per mantenersi gli studi di lingue, Ginevra, di Ladispoli, ama lo sport e la danza.

Tra le ventenni ci sono anche Giovanna, personal trainer e insegnante di ballo, Eleonora, fotomodella e ragazza immagine, Adelaide, visual merchandising per Giorgio Armani. Tra le trentenni, infine, ecco Nunzia, che ama la cucina e il mare, Giada, fisioterapista di Ravenna, Ester, assistente di direzione in una multinazionale, Emanuela, Hostess di volo ora receptionist, e Vanessa, barlady. (Continua dopo la foto)

Nel corso della prima puntata avete già avuto modo di notare qualche ragazzo o ragazza single? Che cosa ne pensate?