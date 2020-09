GF Vip, Patrizia De Blanck fa una confessione sconvolgente su L’Isola dei Famosi: ‘Ho dovuto mangiare un topo’

La contessa del popolo ha confessato una cosa che ha indignato molti concorrenti nella Casa e molti utenti social. Ecco che cosa ha fatto a L’Isola dei Famosi

GF Vip: Patrizia De Blanck grande protagonista

Patrizia De Blanck è una delle concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Lunedì scorso è andata in onda la prima puntata e l’ingresso della contessa del popolo, così come ama definirsi lei, ha già fatto scalpore. I suoi modi e il suo linguaggio molto coloriti in diretta hanno fatto storcere il naso a molti, ad altri hanno fatto sorridere per poi eleggerla la vera regina del trash.

Anche in Casa i suoi vestiti, i suoi modi e le sue conversazioni vengono riprese continuamente dalle pagine social. Ad ogni modo è un personaggio che divide. Alcuni sono molto divertiti da lei, per altri non dovrebbe avere spazio in tv proprio per i suoi modi poco raffinati e il suo linguaggio spesso volgare. Tuttavia, ad appena due giorni di reality, Patrizia De Blanck ha già sconvolto il web.

La confessione su L’Isola dei Famosi

La contessa nei giorni scorsi si è già resa protagonista per un momento particolare. Infatti, durante Pomeriggio Cinque, che aveva il collegamento aperto sulla Casa del Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck ha pensato bene di togliersi il vestito in diretta rimanendo completamente nuda. Le immagini hanno fatto il giro del web e non solo. Ma poche ore dopo ha anche fatto una rivelazione sconvolgente.

A tavola i vip si sono lasciati andare sulle stranezze alimentari. Massimiliano Morra ha confessato di andare matto per Casu Frazigu, il “formaggio con i vermi”. A quel punto la De Blanck ha detto che le faceva “schifo”, ma poi ha confessato che a L’Isola dei Famosi ha dovuto mangiare un topo.

Questa rivelazione ha colpito molto i suoi coinquilini che l’hanno riempita di domande. La contessa si è limitata a dire che a seguito di una prova c’era solo quello da mangiare e quando si ha fame si magia di tutto. Così ha assaggiato “la carne di sorcio”, un topo intero, con la coda.

Sua figlia Giada, invece, concorrente insieme a lei nel reality in Honduras, ha assaggiato il serpente, ma questo è abbastanza normale, così come mangiare le rane. Voi che cosa ne pensate di questi particolari dichiarazioni?