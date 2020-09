Il paradiso delle signore spoiler 21 settembre: Angela scrive una commovente lettera per Riccardo

Lunedì 21 settembre la soap opera Il Paradiso delle signore andrà in onda alle ore 14.00 invece che alle 15:55. Il motivo, come già anticipato, risiede nelle elezioni che ci saranno in Italia.

Nella puntata in questione, la numero 146, non mancheranno colpi di scena, specie per quanto riguarda Angela. La Venere deciderà di partire con i genitori adottivi di Matteo alla volta dell’Australia. Prima di farlo, però, scriverà una toccante lettera per Riccardo.

Umberto fa delle scoperte al Paradiso delle signore

Le anticipazioni della puntata del 21 settembre del Paradiso delle signore rivelano che Vittorio si cimenterà in un nuovo progetto nel grande magazzino. Il direttore, infatti, spinto dalle emozioni che sta provando nel ricoprire il ruolo di padre, deciderà di avviare una nuova linea di abbigliamento dedicata ai bambini. Questa idea, naturalmente, sarà accolta di buon grado da Marta, che appoggerà suo marito in questa nuova esperienza.

A Villa Guarnieri, intanto, Umberto avvierà tutte le ricerche del caso per scoprire quante più cose possibili su Achille Ravasi. A tale scopo si metterà in contatto con il factotum dell’imprenditore e apprenderà una spiazzante verità. In tale occasione scoprirà che il Lucarelli non è l’uomo d’affari che ha fatto credere, bensì un medico il quale è stato spinto solo da cattive intenzioni. Questa consapevolezza, ovviamente, turberà moltissimo Umberto.

Spoiler 21 settembre: la partenza di Angela

Su di un altro versante, vedremo che le attenzioni saranno focalizzate su Angela. La fanciulla sarà molto indecisa in quanto non sa se partire con i genitori adottivi di suo figlio oppure no. Da un lato sarà spinta dalla voglia di stare accanto al bambino, ma dall’altro sarà triste di lasciare le sue amicizie e soprattutto Riccardo. Gabriella e Roberta saranno molto agitate per la partenza di Angela. Ad ogni modo, Se la Barbieri dovesse accettare la proposta di lasciare Milano, intraprenderà una nuova è magica esperienza.

Anche Marcello sarà molto in ansia nella puntata del 21 settembre del Paradiso delle signore. Il giovane è molto legato a sua sorella, pertanto si sfogherà con Armando e Salvatore in merito al suo stato d’animo. Dopo averci riflettuto a fondo, Angela deciderà di seguire il suo cuore e di partire per l’Australia con la famiglia adottiva di suo figlio. Prima di lasciare Milano, però, la fanciulla lascerà una lettera a Marta e le chiederà di consegnarla a Riccardo. Il contenuto della missiva si rivelerà molto toccante.