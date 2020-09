Temptation Island, Davide sbotta su IG contro la produzione: “Video tagliato per alzare lo share” (FOTO)

Tra le coppie di Temptation Island che hanno generato maggiore scalpore nella prima puntata c’è, sicuramente, quella formata da Davide e Serena. Il polverone è stato sollevato a seguito di alcune dichiarazioni fatte da lui in merito al modo in cui gestisce il rapporto.

Il ragazzo ha detto di avere il pieno controllo sulla mente e sulla vita della sua compagna e questo ha indignato parecchie persone. Proprio per tale motivo, in molti si sono scagliati contro di lui con accuse e minacce. Il protagonista, però, pare abbia risposto sui social a tutte le critiche svelando retroscena sul reality show. Vediamo tutti i dettagli.

Grandi accuse contro Davide dopo Temptation Island

In queste ore si sta generando un po’ di sgomento su Instagram in quanto Davide Varriale pare sia intervenuto sui social per scagliarsi contro Temptation Island. Nella puntata di ieri sono andati in onda dei filmati in cui il fidanzato, nel parlare con una tentatrice, ha detto di avere pieno controllo sulla sua donna. In particolar modo, ha detto di essere così gelosi di lei al punto da impedirle di uscire di casa senza di lui. Inoltre, l’ha anche obbligata a cancellarsi dai social.

Molti utenti del web, ovviamente, sono rimasti basiti dinanzi queste dichiarazioni, al punto che alcuni hanno cominciato a contattarlo in privato per offenderlo. Le accuse sarebbero state così gravi al punto da richiedere l’intervento straordinario del diretto interessato. Come tutti i telespettatori sapranno, le coppie hanno il divieto di adoperare i social nel periodo di messa in onda del programma. (Continua dopo il video)

La replica del ragazzo su IG

Fino a quando tutte le puntate non sono state trasmesse, nessuno può fare spoiler. Ebbene, Davide sembra abbia infranto questo regolamento per attaccare Temptation Island. Nel dettaglio, il ragazzo avrebbe accusato il programma di aver tagliato delle parti di una conversazione molto più lunga solo per alzare il livello dello share. La conseguenza è stata che lui si è trovato costretto a chiudere il suo account Instagram, a ricevere minacce gravi e telefonate da parte dei familiari.

Diverse persone, però, hanno cominciato a credere che potesse trattarsi di un profilo fake, dato che tali dichiarazioni non provengono da quello originale. L’influencer Deianira Marzano, però, è stata alquanto convinta nel dire che non sia così e che nei prossimi giorni ne vedremo delle belle su tale profilo Instagram.