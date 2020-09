Uomini e Donne spoiler oggi pomeriggio: Sophie colpita da Facundo, Armando chiude una conoscenza

Oggi pomeriggio, venerdì 18 settembre, andrà in onda l’ultimo appuntamento di questa seconda settimana di messa in onda di Uomini e Donne. In tale occasione assisteremo alla parte conclusiva della registrazione effettuata il 3 settembre.

Gli argomenti che verranno trattati riguarderanno, come sempre, sia il trono classico sia quello over. In merito al primo, vedremo che verrà dato spazio a Sophie. Per quanto riguarda il secondo, invece, Armando sarà al centro di una grossa polemica.

Spoiler oggi pomeriggio: Armando nel caos

Le anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne rivelano che Valentina farà la conoscenza di un nuovo spasimante. La protagonista verrà chiamata al centro dello studio dalla conduttrice per poter conoscere un nuovo arrivato. L’uomo in questione si rivelerà essere un ragazzo giovanissimo, di soli 26 anni. Dopo essersi presentato, la donna deciderà di accoglierlo nel parterre e di cominciare la sua conoscenza. Sempre restando in tema di trono over, vedremo anche che Armando si porrà al centro di un altro dei suoi soliti show.

Il napoletano, infatti, dirà di voler interrompere la conoscenza della donna che stava frequentando. Dopo che il protagonista avrà esposto le sue ragioni, interverrà Tina Cipollari. L’opinionista lo accuserà pesantemente in quanto convinta che lui sia in studio solo per visibilità. Secondo il punto di vista di Tina, infatti, non è possibile che tutte le sue conoscenze terminino sempre in questo modo.

Sorprese al trono classico di Uomini e Donne

Armando, naturalmente, non si lascerà passare facilmente la mosca sotto al naso e risponderà a tono a tutte le accuse. Anche il pubblico in studio, però, sembrerà schierarsi dalla parte dell’opinionista, pertanto, per il giovane sarà una puntata davvero molto complessa. Passando al trono classico, invece, nella puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne vedremo l’esterna tra Sophie e Facundo.

Il bell’argentino era inizialmente intenzionato ad approfondire la conoscenza di Jessica. Dopo aver trascorso una piacevolissima esterna con l’altra tronista, però, deciderà di schierarsi dalla sua parte. Anche Sophie, dal canto suo, dirà di essersi trovata molto bene con il ragazzo. La protagonista, quindi, ammetterà di essere contenta di non essersi soffermata all’apparenza e di aver dato al corteggiatore una possibilità. Per tutta la puntata, poi, continueranno gli screzi tra Nicola e Gemma, sta di fatto che lui non la saluterà neppure al termine della registrazione.