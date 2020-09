Uomini e Donne, Enzo Capo torna con Lucrezia e posta una foto, il web: “Ti sei fregato da solo” (FOTO)

Nella puntata di Uomini e Donne appena andata in onda, Maria De Filippi ha annunciato che Enzo Capo non fosse presente in studio in quanto recatosi dalla sua ex Lucrezia. Tale puntata è stata registrata giovedì 3 settembre.

In contingenza di tale avvenimento, però, Enzo ha deciso di chiarire definitivamente la sua posizione sentimentale pubblicando una foto insieme alla sua donna. Il popolo del web, ovviamente, non ha potuto fare a meno di commentare e di palesare tutto il disappunto.

Il tira e molla tra Enzo e Lucrezia

Per giorni si è parlato della guerra social tra Enzo Capo e Pamela Barrertta, in quanto quest’ultima ha accusato il suo ex di essere fidanzato con Lucrezia. Lui ha sempre negato, ma le sue dichiarazioni non hanno mai convinto molto il pubblico del talk show di Canale 5. A seguito di svariate accuse, infatti, il cavaliere ha deciso di non presentarsi più in studio. Un po’ di settimane fa, proprio in concomitanza della registrazione andata in onda oggi, Enzo aveva fatto sapere di essersi recato a Stoccarda.

L’uomo asserì di aver deciso di seguire il cuore. Da quel momento in poi, però, a Uomini e Donne non si è più parlato di lui e anche Pamela è stata assente. Oggi, però, dopo l’annuncio della De Filippi, Capo ha pubblicato una foto abbastanza esplicita sul suo profilo Instagram. Il napoletano ha postato uno scatto in cui sono presenti lui e Lucrezia intenti a darsi quasi un bacio.

Il post di Capo su Instagram

Nella didascalia, poi, il cavaliere ha spiegato che certi addii non sono definitivi, ma servono soltanto a capire quanto si abbia bisogno di una persona. Questo, dunque, dovrebbe essere ciò che è accaduto ad Enzo Capo e Lucrezia. Molti utenti del web, però, non hanno affatto apprezzato il comportamento del giovane e lo hanno pesantemente insultato. Al di sotto di tale post, infatti, moltissime persone gli hanno detto di essersi fregato da solo e di essere un falso.

Fan di Pamela hanno difeso a spada tratta la loro beniamina dicendole che non è mai stata pazza. Probabilmente, la donna ha un po’ esagerato nei modi in cui ha esposto i suoi concetti, tuttavia, la maggior parte dei telespettatori adesso crede a lei e non al suo ex. Enzo, poco per volta, sta rispondendo a tutti i commenti negativi.