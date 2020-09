Grande Fratello Vip, Flavia Vento: i cani solo una farsa? Rischia di pagarla carissima

Flavia Vento abbandona la casa del Grande Fratello Vip

Sembra proprio non placarsi la questione Flavia Vento al Grande Fratello Vip. L’ex ormai gieffina nelle ultime ore è tornata sotto i riflettori per il suo addio improvviso nella casa. Una permanenza durata giusto 24 ore e che ha scatenato l’ira dei seguaci. Cosa è successo veramente? Perchè la soubrette ha abbandonato il reality?

La donna pare abbia deciso di ritirarsi dal gioco per via dei suoi cani. Una lontananza dai suoi animali a 4 zampe troppo grande e che le ha causato addirittura una crisi di panico. Secondo alcune indiscrezioni, però, come riporta Liberoquotidiano.it, Flavia potrebbe aver mentito.

Flavia Vento dopo aver lasciato la Casa De Grande Fratello Vip non è tornata a casa. Un addio lampo quello nella casa, durato giusto un giorno. A quanto pare, per, la show girl sarebbe ancora in hotel, in isolamento e non dai suoi cani.

In arrivo una grossa penale per Flavia Vento?

Una sorta di prolungamento del suo Gf Vip. La Vento sarà in studio il 18 settembre per motivare questa scelta che ha diviso tutti. Facendo andare su tutte le furie il mondo del jet-set.Inatti, tutti si aspettano delle reali motivazioni e non la ‘scusa’ dei suoi animali.

Da web, infatti, sono molte le supposizioni e pere qualcuno questo è un film già visto. Sembra che dovrà fare i conti con una grossa penale da pagare. anche se c’è grande mistero sulla somma. Chi ha partecipato al Gf in passato ci dice che tutto è messo nero su bianco in un contratto. Quindi un addio improvviso potrebbe essere pagato a caro prezzo.

Il motivo dell’addio dalla casa

Flavia Vento con tanto di valigia in mano, ha salutato quelli che sono stati, per appena un giorno, i suoi compagni di viaggio. Un addio quello di Flavia che ha lasciato i concorrenti del Grande Fratello Vip davvero senza parole.

“Mi mancano i miei cani, non li ho mai lasciati da soli“, ha raccontato nel corso della giornata. Un’angoscia che di ora in ora era salita: “A mia madre di loro non frega niente”, aveva aggiunto.

Poi un forte attacco d’ansia, sfociato in un lungo pianto, e la decisione di abbandonare. Inutili gli inviti e i tentativi di far calmare Flavia cercando di farle cambiare idea…