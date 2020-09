Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 18 settembre: lite in studio, cavaliere nel caos

Quinto ed ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

La settimana di Uomini e Donne vsra per concludersi. Infatti, oggi pomeriggio alle 14:45 su Canale 5 va in onda l’ultimo appuntamento. Dopo essersi occoputati principalmente del Trono classico, più tardi si parlerà molto di uno storico protagonista del parterre senior, ovvero Armando Incarnato.

Quest’ultimo sarà attaccato dalla Cipollari a causa della chiusura della sua frequentazione. Mentre la tronista Sophie è molto colpita da corteggiatore Facundo. Cos’altro accadrà nel popolare dating show di Maria De Filippi? Per scoprirlo vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Trono over: Armando Incarnato ai ferri corti con Tina Cipollari

Oggi pomeriggio su Canale 5 andrà in onda il quinto ed ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne. Le anticipazioni fornite dal blog Il Vicolo delle News, svelano che si parlerà a lungo di Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano sarà chiamato dalla padrona di casa Maria De Filippi al centro dello studio per parlare della sua nuova frequentazione con una dama. L’imprenditore campano, però, lascerà tutti senza parole annunciando di voler troncare la frequentazione perchè si è reso conto di non essere particolarmente interessato alla donna. Una decisione che farà arrabbiare moltissimo l’opinionista Tina Cipollari.

Infatti la vamp frusinate approfitterà Dela situazione per attaccarlo aspramente. Difatti l’ex moglie di Kikò Nalli è più che certa che Armando non sia lì nel dating show a cercare la donna che potrebbe farlo innamorare, ma il suo unico scopo sarebbe quello di ottenere maggiore visibilità. Nel frattempo il pubblico presente in studio si schiererà dalla parte della Cipollari.

Trono classico: Sophie colpita da Facundo

Gli spoiler della puntata odierna di Uomini e Donne, svelano che sarà protagonista anche Sophie. Stando a quanto riportato da Il Vicolo delle News, in settinana 18enne è uscita con il corteggiatore sudamericano, Facundo. Inizialmente il ragazzo è sceso dalle scale per corteggiare Jessica, ma successivamente sembra aver instaurato un bel rapporto con la modella. Il giovane argentino dopo aver effettuato un’uscita con Sophie sembra aver cambiato idea su di lei.

Gli spoiler svelano anche che Davide e Gianluca sono usciti con la stessa tronista. Nel dettaglio, il corteggiatore capitolino sembra sia abbastanza soddisfatto per questa frequentazione. È scattata la scintilla tra i due? Staremo a vedere nei prossimi appuntamenti.