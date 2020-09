Andrea Damante e Giulia De Lellis nello stesso locale: lui prova a nascondersi, ma viene beccato (FOTO)

Andrea Damante e Giulia De Lellis, ieri sera, sono stati beccati dai fan all’interno dello stesso locale. Un po’ di giorni fa, l’influencer aveva parlato del ragazzo ed aveva detto che tra loro ci fossero dei problemi. Ad ogni modo, avrebbero voluto viversi questo momento lontano dai riflettori per capire bene quale strada debbano prendere

Dalle sue parole, però, si era evinto che i due si fossero allontanati, tuttavia, ciò che è accaduto ieri sembra, invece, confermare l’esatto contrario. A insospettire maggiormente i follower è il fatto che il DJ pare abbia voluto provare a nascondere la cosa. Vediamo cosa è successo.

Le foto di Andrea e Giulia insieme

Ieri sera è stato il compleanno di un amico di Giulia De Lellis e Andrea Damante. Tale Gigi ha festeggiato gli anni all’interno di un locale a Milano e tra i presenti c’erano molti volti popolari. Nelle Instagram Stories del festeggiato e dei suoi amici, infatti, sono comparsi Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser, Natalia Paragoni e anche la coppia tanto discussa.. In un primo momento, Giulia ha pubblicato pochissime Stories relative all’evento e non ha affatto menzionato Damante.

Quest’ultimo, dal canto suo, ha mostrato altri contenuti in cui pare abbia taggato un posto differente da quello di Giulia. In molti hanno notato la cosa ed hanno cominciato ad ipotizzare che il giovane volesse nascondere il fatto di essere nello stesso locale dell’influencer. Inoltre, all’interno di un video del veronese c’è anche chi ha giurato di aver sentito la voce della romana. (Continua dopo le foto)

La voglia di restare nell’ombra di De Lellis e Damante

A rendere pubbliche tutte queste segnalazioni sono stati gli influencer Amedeo Venza e Deianira Marzano. Specie quest’ultima si è soffermata a fare una riflessione abbastanza significativa sulla questione. La donna ha detto che non c’è nulla di male se la coppia sta evitando di mostrarsi in pubblico. Questo non vuol dire che stanno mentendo, semplicemente che vogliono capire come vadano le cose tra loro prima di parlarne.

La spiegazione non fa una piega, ma sarebbe un po’ antipatico se si scoprisse che Damante abbia volutamente omesso di taggare il locale giusto per nascondere la verità. Per il momento, nessuno dei diretti interessati è intervenuto sui social per commentare la cosa. Considerando le loro volontà di restare in disparte, è probabile che non lo faranno.