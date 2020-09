GF VIP, Adua e Massimiliano troppo misteriosi sul loro passato, Matilde: “Qualcosa è successo”

Il trascorso sentimentale tra Adua De Vesco e Massimiliano Morra, concorrenti del GF VIP, sta cominciando a destare un po’ di sospetti. In questi giorni l’attrice si è molto confidata con Matilde Brandi in merito ai suoi passati problemi con l’anoressia.

La giovane ha avuto un vero e proprio sfogo, durante il quale non son mancate le lacrime. Ad ogni modo, se in merito a questo argomento la donna è stata alquanto sincera, lo stesso non può dirsi per quanto riguarda la storia con il suo ex. Per tale motivo, Matilde e altri concorrenti hanno sollevato delle ipotesi.

Le riflessioni di Matilde su Adua e Massimiliano

Dopo aver chiacchierato con Adua di questioni anche molto intime, Matilde si è confidata con altri coinquilini, tra cui Andrea, Tommaso e Patrizia. In tale occasione, la Brandi ha detto di reputare molto strano il comportamento dell’attrice. La donna ha detto di essere rimasta molto colpita dal modo in cui la Del Vesco si sia aperta con lei su questioni molto intime. Tuttavia, nel momento in cui ha provato a farle delle domande sulla fine della storia con Morra, lei è stata parecchio vaga.

Matilde ha detto ai coinquilini del GF VIP che Adua le risponde sempre in modo troppo vago quando si parla di Massimiliano. L’unica cosa su cui si è sbilanciata e sul fatto che il motivo non sembrerebbe essere un tradimento. Della stessa opinione della showgirl sono stati anche gli altri coinquilini. Andrea, ad esempio, ha detto di aver parlato un po’ con Massimiliano durante questi giorni e anche lui è stato parecchio reticente sul passato sentimentale.

Il GF VIP porterà alla luce segreti?

I concorrenti, però, non sembrano disposti ad arrendersi, in quanto hanno dichiarato di voler continuare a fare domande ai due ragazzi allo scopo di capire qualcosa di più. Matilde, poi, ha anche detto che, probabilmente, tra i due è successo qualcosa di significativo, che non hanno intenzione di svelare. D’altro canto, poi, l’attrice sembra molto legata al suo attuale fidanzato.

Questo potrebbe spingere la fanciulla a voler declinare le domande sul suo passato come forma di rispetto e di tutela verso il suo attuale compagno. Il GF VIP, però, è un palcoscenico, pertanto, se Adua e Massimiliano nascondono dei segreti è molto probabile che con il passare dei giorni verranno a dalla.