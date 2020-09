Grande Fratello VIP, Luca Onestini e Tonon potrebbero entrare in casa, Parpiglia: “Ho sganciato la bomba” (VIDEO)

Nella puntata di Casa Chi, trasmessa giovedì 17 settembre, Gabriele Parpiglia ha sganciato una bomba sul reality show di Alfonso Signorini. Nel dettaglio, pare che Luca Onestini e Raffaello Tonon potrebbero entrane nella casa del Grande Fratello VIP.

Tutto è cominciato nel momento in cui il giornalista ha chiesto a Luca di spiegare quanto sia stato vicino quest’anno ad entrare nel reality. L’ospite si è mostrato visibilmente imbarazzato e poi ha fatto delle confessioni in merito.

Onestini e Tonon possibili concorrenti del Grande Fratello VIP

Stasera, venerdì 18 settembre, entreranno nuovi concorrenti all’interno del GF VIP. Loro, però, potrebbero non essere gli unici, in quanto nelle prossime settimane potrebbero esserci delle sorprese. Stando a quanto emerso dalla puntata di Casa Chi, infatti, sembra che Onestini e Tonon siano molto vicini a partecipare al Grande Fratello VIP. L’ex tronista di Uomini e Donne ha ammesso di essere stato in trattativa con gli autori, sia lui che un’altra persona (Raffaello per l’appunto).

Il giovane, però, è voluto rimanere molto sul vago, probabilmente in quanto non autorizzato a fare spoiler. Durante il dibattito, però, non ha potuto fare a meno di fare una confessione. Il giovane, infatti, ha detto che nulla è mai detto. Le puntate da trasmettere sono ancora molte, pertanto, di colpi di scena ce ne potrebbero essere davvero parecchi. Queste parole, ovviamente, hanno acceso una speranza in merito alla sua partecipazione.

Luca contro Tommaso Zorzi

Subito dopo questa rivelazione, Parpiglia ha dichiarato di aver sganciato una bomba per tutti i suoi fan. Al momento, però, non è chiaro se Onestini e Tonon potrebbero prendere parte al Grande Fratello VIP come concorrenti effettivi, oppure no. Potrebbe anche darsi che i due entreranno nella casa più spiata d’Italia solo come ospiti temporanei, giusto il tempo di generare un po’ di scompiglio.

Le risposte arriveranno solo con il tempo ma, intanto, Luca si è divertito ad animare la situazione muovendo delle pesanti critiche contro Zorzi. Nel dettaglio, lo ha definito un “leone da tastiera”, in grado di fare il gradasso solo attraverso i social. Quando, invece, si trova faccia a faccia con le persone, cambia atteggiamento. Questo lo ha notato soprattutto con lo scontro avuto con Patrizia De Blanck. Insomma, con queste premesse, se Luca entrasse nella casa è molto probabile che ce ne saranno da vedere delle belle.