Temptation Island: Sofia e Amedeo si raccontano dopo essere usciti insieme dal programma

Sofia e Amedeo hanno già lasciato il programma. Lei lo ha perdonato dopo aver scoperto un tradimento, ma lui non era affatto convinto di tornare da lei. Adesso le cose sono cambiate

Temptation Island: Sofia e Amedeo escono insieme alla prima puntata

Mercoledì 16 settembre è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island. Alessia Marcuzzi condurrà in un nuovo viaggio nei sentimenti sei coppie non note al pubblico. Tuttavia, già nella prima puntata abbiamo visto un falò di confronto anticipato.

Si tratta di Sofia e Amedeo. Loro stanno insieme da ben 11 anni e lei chiedeva una svolta definitiva in una convivenza e nel costruire una famiglia. Qualche tempo fa lei ha trovato una lettera d’amore e ha sospettato il tradimento, ma Amedeo ha negato dicendo che era per un amico. Proprio a Temptation Island, invece, Amedeo ha confessato: ha tradito Sofia.

Questo ha convinto lei a chiamarlo per un falò di confronto dopo appena due giorni dall’inizio del programma. Lui ha accettato lamentando di non avere avuto il tempo di capire meglio i suoi sentimenti. Sofia, però, ha ammesso di averlo perdonato, di volerlo ancora nonostante tutto. Così sono usciti insieme dal programma.

L’intervista

Inutile nascondere che il viaggio di Sofia e Amedeo non è proprio piaciuto al pubblico. Perchè lui ha confessato nel programma il tradimento? Perchè lei, nonostante la scoperta, ha capito di volerlo ancora di più? Tuttavia, la coppia ha cercato di chiarire alcuni aspetti attraverso un’intervista a Uomini e Donne Magazine.

Lei ha ammesso che scoprire del tradimento è stato un bruttissimo colpo, ma nel villaggio ha avuto modo di trovare nuove consapevolezze e il coraggio di andare oltre. Ha capito di volere Amedeo nonostante i suoi errori. Quella sera, in albergo, hanno parlato, pianto, riso come non facevano da tempo ed è sicura che adesso tutto cambierà, anche se non si fida completamente di lui per il momento.

A sorprendere le parole di lui. Amedeo ha detto che si è sentito molto male al falò quando lei gli ha mostrato il video. In quel momento ha capito di non volerla perdere e di amarla. Ha capito, però, che devono affrontare i loro problemi e lei deve controllare il suo carattere impulsivo e imparare ad essere più “leggera”. Che cosa ne pensate di queste dichiarazioni?