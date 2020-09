GF Vip, Francesco Oppini prima dell’ingresso in Casa: ‘Ci sono due concorrenti che non mi piacciono per niente’

Francesco Oppini è pronto ad entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. Ecco le sue dichiarazioni prima della nuova esperienza nel reality

Grande Fratello Vip: Francesco Oppini è uno dei concorrenti della nuova edizione

Lunedì 14 settembre è iniziata la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il programma è stato affidato di nuovo ad Alfonso Signorini. Questa volta il conduttore avrà accanto a sè Pupo e Antonella Elia. Inoltre, ci sarà il doppio appuntamento settimanale fino a dicembre.

I concorrenti sono stati divisi in due gruppi. Il primo è entrato nella Casa a partire da lunedì, mentre il secondo entrerà venerdì sera. Ebbene, nel secondo gruppo è pronto alla nuova esperienza anche Francesco Oppini.

Alfonso Signorini ha spiegato che Francesco ha voglia di togliersi l’etichetta “figlio di” essendo figlio di Alba Parietti e Franco Oppini. Francesco aveva già partecipato ad un reality, La Fattoria, quando era giovane ma ben presto si è allontanato dal mondo dello spettacolo dedicandosi al suo lavoro con le auto. Si è messo in proprio e poi ha deciso di fare l’opinionista sportivo, specialmente su 7 Gold. Adesso vorrebbe altre opportunità lavorative.

L’intervista: ‘Ci sono due concorrenti che non mi piacciono per niente’

Prima di entrare nella Casa Francesco Oppini ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi ammettendo che secondo lui sarà impossibile togliersi l’etichetta di “figlio di”. Tuttavia, spera di farsi conoscere meglio e avere l’opportunità di continuare a fare l’opinionista sportivo, magari anche a Mediaset e in Rai.

Il rapporto con i genitori è particolare. La mamma Alba è sempre stata molto severa, quella che faceva quadrare i conti, ma non le ha mai fatto mancare il suo amore. Così come il papà, con il quale andava a scuola e a giocare a calcio. Tuttavia, nell’infanzia ha sofferto molto per i pregiudizi e per le persone che si avvicinavano a lui proprio per i suoi genitori. Inoltre, Francesco ha vissuto in poco tempo tre drammi che lo hanno paralizzato. La sua ex fidanzata è morta in un’incidente d’auto, la mamma ha avuto un grave incidente ed è morta la nonna.

A proposito degli altri concorrenti è incuriosito da Enock, Fausto Leali, Stefania Orlando, Tommaso Zorzi e Paolo Brosio, ma “ci sono due concorrenti che non gli piacciono per niente”. Avremo modo di capire a chi si riferiva. Che cosa ne pensate di lui?