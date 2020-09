Oroscopo 19 settembre 2020: battuta d’arresto per Leone, Pesci dinanzi una scelta

L’Oroscopo del 19 settembre esorta i Cancro a mantenere la calma. I Leone, invece, potrebbero subire una piccola battuta d’arresto sul lavoro. I Pesci dovranno fare una scelta

Previsioni 19 settembre da Ariete a Vergine

Ariete. In questo periodo dovrete impegnarvi parecchio per riuscire a raggiungere dei traguardi importanti. Le cose, purtroppo, non piovono dal cielo e mai come in questo periodo ve ne renderete conto. Ad ogni modo, non vi abbattete e non perdete mai di vista le vostre qualità.

Toro. Cercate di trovare un po’ di tempo da dedicare a voi stessi e alla vostra vita di coppia. In questo periodo vi siete un po’ trascurati e questo potrebbe aver creato delle tensioni anche nel vostro rapporto con il partner. Se, invece, siete single, cercate di aprirvi a nuove esperienze. Nel lavoro dovete tenere duro.

Gemelli. Dopo una piccola battuta d’arresto in campo sentimentale, siete pronti a rimettervi in carreggiata. Non esitate a mostrare i vostri sentimenti e le vostre emozioni. Nel lavoro bisogna fare un po’ di chiarezza su ciò che desiderate davvero. Cimentarvi in mille cose contemporaneamente, senza capire quale sia la vostra strada, non vi aiuterà.

Cancro. L’Oroscopo del 19 settembre denota una giornata un po’ tesa. Questo non è esattamente il periodo migliore della vostra vita, dato che vi sentite un po’ sottotono. Tuttavia, cercate di mantenere la calma e di rimandare a tempi migliori i chiarimenti, sia nel lavoro che nella coppia.

Leone. Cercate di non dare troppo peso alle situazioni che vi circondano. Non assorbite gli stati d’animo altrui e concentratevi solamente sui vostri obiettivi. Nel lavoro dovrete affrontare qualche piccolo contraccolpo, ma nulla che non possa risolversi con un po’ di ingegno e attenzione.

Vergine. Oggi saranno favoriti coloro i quali svolgono attività per cui è necessario impegno, dedizione e attenzione per i singoli dettagli. Vi sentite pienamente padroni della vostra vita e dei perfetti organizzatori. In amore cercate solo di non rischiare di sembrare troppo calcolatori.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Con Luna e Mercurio nel segno questa sarà una giornata all’insegna delle emozioni. Oggi vi lascerete guidare in modo significativo dalle vostre emozioni. Per tale ragione sarete molto abili nel mostrare i mostri sentimenti. Siate degli ottimi osservatori, prendete tutte le informazioni del caso prima di prendere decisioni.

Scorpione. Momento rigoglioso sia in amore sia nel lavoro. L’Oroscopo del 19 settembre denota una giornata molto interessante all’insegna dei sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, invece, andate avanti per la vostra strada e non lasciatevi influenzare dagli altri o da chi prova a dissuadervi.

Sagittario. Le cose rimaste in sospeso questi mesi potranno vedere una risoluzione. Un progetto lavorativo rimasto in cantiere vedrà nuova luce. Ovviamente, tutto dipenderà dall’impegno che ci metterete per realizzarlo. In amore non demordete. Anche se ci sono stati degli imprevisti, ci sarà una ripresa.

Capricorno. In questo momento siete ottimisti e positivi. Cercate di sfruttare la giornata per cimentarvi nelle attività che richiedono un livello alto della vostra attenzione. I vostri sacrifici verranno ricompensati. In questo periodo, infatti, potrebbero arrivare delle belle soddisfazioni per voi.

Acquario. In questo momento vi sentite particolarmente suscettibili. Staccate la spina questo week-end e dedicatevi un po’ di più alla vita di coppia. Il momento è propizio anche per la nascita dei nuovi amori. A lavoro evitate le polemiche sterili. Se qualcosa non vi sta bene, aspettate prima di parlarne con qualcuno.

Pesci. I nati sotto questo segno dovranno affrontare qualche piccolo imprevisto dal punto di vista lavorativo. Nulla di irrisolvibile, ma si tratta comunque di qualcosa che potrebbe turbare la vostra serenità. In amore dovete fare una scelta. Non sempre testa e cuore vanno nella stessa direzione.