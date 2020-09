GF Vip: Mario Balotelli non reagisce bene alle parole di Dayane Mello su di lui, il messaggio sui social poi rimosso

Il calciatore non ha gradito che in Casa la modella abbia parlato di lui. Ecco che cosa ha scritto sui social per poi rimuoverlo pochi minuti dopo

GF Vip: Dayane Mello parla della sua storia con Mario Balotelli

Nella prima puntata di Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 14 settembre, Alfonso Signorini ha voluto affiancare a Enock Barwuah la bellissima Dayane Mello. Tuttavia, quest’ultima ha ammesso di conoscerlo già bene.

Infatti, la modella brasiliana ha avuto una storia con il fratello di Enock, il famosissimo calciatore Mario Balotelli.

Nella Casa Dayane ha approfondito l’argomento. Parlando in giardino con Enock e alcuni coinquilini, ha raccontato di aver conosciuto Mario a 19 anni, appena arrivata in Italia. Nonostante il grande sentimento che c’era tra di loro non sono mai riusciti ad andare molto d’accordo per via del carattere forte di entrambi. Ma lei ancora adesso prova qualcosa per Mario. Lo ha definito una persona speciale e ogni volta che lo vede le batte forte il cuore.

La reazione di Mario Balotelli

Dovete sapere che poche ore dopo il racconto di Dayane Mello, Enock ha deciso di organizzare uno scherzo per lei. È andato nel confessionale e quando è uscito ha detto che ha ricevuto una chiamata dal fratello Mario in cui si mostrava molto arrabbiato per il fatto che avessero parlato di lui. Perciò ha imposto a Enock di fare le valigie e andare via. Enock ha fatto finta di piangere, di arrabbiarsi per poi scoppiare a ridere, ma Dayane non l’ha presa bene.

La modella ha rincorso Enock in tutta la Casa e poi è scoppiata a piangere, davvero dispiaciuta dell’eventualità di aver ferito Mario. Quello che Dayane non sa è che Mario non ha davvero reagito bene ai discorsi fatti su di lui. Infatti, ha scritto un messaggio sui social in cui diceva di smetterla di parlare “a vanvera e dire bugie“. “Sto facendo la mia vita senza rompere a nessuno, lasciatemi in pace, ma davvero” ha scritto pochi minuti prima di togliere tutto. (Continua dopo la foto)

Ovviamente sono bastati quei pochi minuti. Gli utenti hanno girato il messaggio su tutti i social. Ma perchè Mario ha reagito così? Alfonso Signorini metterà al corrente Dayane e Enock sull’accaduto? In fondo Dayane ha solo parlato bene del calciatore. Voi che cosa ne pensate?