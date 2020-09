Patrizia De Blanck denigra Ilary Blasi come conduttrice: “GF VIP con lei? Manco morta”

In questi giorni di permanenza all’interno della casa del Grande Fratello VIP, Patrizia De Blanck sta dando luogo a dei veri e propri show, uno degli ultimi riguarda Ilary Blasi. La contessa si è scagliata duramente contro la conduttrice in relazione alla sua precedente conduzione del reality show.

Alcuni coinquilini si stanno divertendo a stuzzicare ìla protagonista invitandola a parlare di personaggi popolari e della sua vita passata. La donna ha colto la palla al balzo per fare delle confessioni molto interessanti specie sulla moglie di Francesco Totti. Andiamo a vedere tutto quello che ha rivelato.

Lo sfogo di Patrizia De Blanck contro Ilary Blasi

Patrizia De Blanck si è resa protagonista di un duro sfogo contro Ilary Blasi. Nello specifico la donna ha detto di aver ricevuto molte proposte per partecipare al Grande Fratello VIP. In passato, però, si è sempre rifiutata in quanto alle redini di questa tipologia di format c’era la moglie dell’ex calciatore. Non nutrendo molta simpatia nei suoi confronti, la contessa ha sempre rifiutato categoricamente di prendere parte al reality.

In particolar modo, la concorrente ha addirittura detto che non avrebbe partecipato al GF VIP manco morta se ci fosse stata Ilary alle redini. Successivamente, però, quando ha saputo che la conduzione fosse passata nelle mani di Alfonso Signorini, ha deciso di accettare. Con quest’ultimo, infatti, la donna ha un rapporto molto più amichevole, proprio per tale ragione solo adesso è entrata a far parte del gioco. (Continua dopo il post)

"Erano anni che mi chiedevano di fare il grande fratello ma con Ilary Blasi rispondevo -ma nce penso proprio, manco morta- mentre quest'anno ho accettato perché me lo ha chiesto Alfonso che siamo molto amici" Merdone della Contessa su Ilary ⚰️#GFvip — BagnoTrash (@TrashAmmme) September 17, 2020

Gli altri sfoghi della contessa al GF VIP

Le dichiarazioni di Patrizia De Blanck contro Ilary Blasi hanno, naturalmente, fatto il giro del web. Moltissimi utenti stanno apprezzando la sincerità adoperata dalla protagonista nell’esprimere i suoi punti di vista. Nel suo mirino, ad esempio, c’è stata anche Flavia Vento, la quale è stata accusata di essere una pazza per voler uscire dal gioco in quanto desiderosa di incontrare i suoi cani. La nobildonna ha invitato l’ex coinquilina a farsi curare.

Anche Tommaso Zorzi è stato vittima di una sua sfuriata proprio in occasione della prima puntata. Patrizia ha accusato il ragazzo di aver divulgato informazioni poco veritiere e gentili sul suo conto punto inoltre, a colpire maggiormente il pubblico da casa c’è sicuramente il modo colorito con cui la donna esprime i suoi concetti. Nelle tue frasi non mancano mai parolacce e termini molto forti.