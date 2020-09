Uomini e Donne, Gianni Sperti confessa: la verità sui ritocchi estetici

L’opinionista ha rivelato la verità sui suoi ritocchi estetici parlando di Gemma Galgani e della nuova stagione del dating show di Maria De Filippi. Ecco le sue dichiarazioni

Uomini e Donne: la verità di Gianni Sperti sui ritocchi estetici

Gianni Sperti, ballerino professionista ed ex marito di Paola Barale, è da anni un opinionista di Uomini e Donne accanto a Tina Cipollari con la quale ha uno splendido rapporto d’amicizia.

Lui non ha mai nascosto la sua voglia di cambiare spesso look e aspetto, lo abbiamo visto in trasmissione con ogni tipo di abito, pettinatura e stile. Nei mesi estivi, ad esempio, ha deciso di farsi completamente biondo per poi tornare ai suoi capelli neri.

Negli ultimi anni, però, Gianni colleziona critiche e commenti negativi sui social. Molte persone credono che abbia esagerato con la chirurgia estetica. In occasione del lifting di Gemma Galgani, Gianni ha deciso di chiarire questo aspetto.

In un’intervista su Uomini e Donne Magazine l’opinionista ha detto di essere favorevole da sempre alla chirurgia estetica. Inoltre, ha fatto tanti complimenti al team che si è occupato di Gemma, la quale secondo lui adesso sta veramente bene. Poi ha deciso di rispondere a tutti quelli che continuano a criticarlo. Di certo non è dal chirurgo estetico 365 giorni l’anno, come tanti pensano, però sì, anche lui è ricorso a dei piccoli ritocchi estetici in viso.

Il lifting di Gemma

Nonostante Gianni abbia da subito fatto tanti complimenti al Dottor Gasparotti e a Gemma per il nuovo look ringiovanito e non esagerato, altri non la pensano come lui. In prima linea contro la dama torinese c’è, ovviamente, Tina Cipollari, la quale non accetta la sua decisione dopo anni di insulti e critiche a chi ricorreva alla chirurgia estetica. Per gli utenti social, poi, Gemma non sta così bene come dice Gianni. Il cambiamento è minimo e accentua le rughe della bocca e il naso.

Il nuovo studio di Uomini e Donne

Nell’intervista Tina e Gianni hanno anche parlato della novità della nuova stagione di Uomini e Donne. Lo studio è stato completamente rinnovato per poter ospitare tutti i protagonisti della trasmissione: trono over e trono classico. Tina ha confessato di essersi commossa nell’aver visto di nuovo il pubblico in studio dopo l’emergenza coronavirus, mentre Gianni ha promesso che “ne vedremo delle belle“.