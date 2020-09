DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni di sabato 19 settembre: Can e Sanem si fidanzano

Puntata del sabato di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua la programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera turca campioni d’ascolto dell’estate di Canale 5. Al momento nella guida tv spunta sabato 19 settembre 2020 come giorno di messa in onda, mentre delle altre puntate Mediaset non ha rilasciato nessun comunicato.

La serie tv con Can Yaman e Demet Ozdemir tornerà la prossima estate? Nel frattempo oggi pomeriggio il pubblico assisterà al 70esimo e 71esimo episodio. Cosa accadrà? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutti gli spoiler dettagliati.

Can e Sanem si fidanzano di nascosto

Le anticipazioni della puntata di sabato di DayDreamer – Le Ali del Sogno , rivelano che la presentazione della campagna per la Compass Sport si rivelerà un grande successo. Tutto questo grazie al talento e all’ingegno di Sanem. Per questo motivo il fotografo Can promuoverà la donna che ama al ruolo di copywriter.

Ovviamente la decisione del Divit farà saltare i nervi a Deren ce non ha mai provato simpatia per la Aydin. Ma anche la pettegola Guliz rimarrà senza parole. Infatti, le due donne si diranno praticamente sicure che tale iniziativa del primogenito di Aziz dipenda dal fatto che lui e la giovane aspirante scrittrice siano fidanzati.

Deren e Guliz sospettano qualcosa sul Divit e la Aydin

Gli spoiler della puntata di sabato pomeriggio di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano anche che Can e Sanem faranno finta di nulla, riprendendo ancora una volta la loro storia d’amore. Infatti, la giovane aspirante scrittrice e il fotografo se ne andranno a casa di quest’ultimo, dove si scambieranno coccole ed un altro bacio. Il primo se lo erano dati al party della Compass Sport. La gelosia della Aydin nei confronti della rivale Ceyda sarà superata?

Ricordiamo che sabato scorso la sorella più piccola di Leyla era arrivata addirittura a prendere a pugni il Divit sul ring della palestra. In quell’occasione il ragazzo le ha fatto capire che non c’era nessuna ragione di arrabbiarsi perché lui vuole solo Sanem. Infine, ricordiamo che la sopa opera turca con Can Yaman e Demet Ozdemir vi aspetta con altri due episodi, ovvero il 70esimo e il 71esimo dalle 14:10 fino alle 16:00 circa su Canale 5. Subito dopo verrà trasmesso il secondo appuntamento di Verissimo con Silvia Toffanin.