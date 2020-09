Federica Panicucci perde le staffe con un ospite di Mattino 5: “Non lo posso accettare”

Scontro tra Valerio Vassallo e Alessandro Cecchi Paone

L’ultimo appuntamento settimanale di Mattino 5, nella seconda parte condotta da Federica Panicucci, in studio si è parlato di veganesimo. Addirittura la padrona di casa è dovuta intervenire per sedare gli animi tra gli ospiti. Valerio Vassallo, infatti, ha attaccato aspramente Alessandro Cecchi Paone già al suo primo intervento mettendo in discussione il ruolo di informatore scientifico. Ma non è finita qui, l’esponente ha iniziato ad utilizzare dei termini abbastanza forti, dicendo anche di “tagliare le corde vocali” al giornalista.

A quel punto la collega di Francesco Vecchi è intervenuta immediatamente prendendo le difese del suo opinionista. “Non sono d’accordo è proprio il suo lavoro quello dell’informatore scientifico”, ha asserito la donna. Poi quest’ultima ha invitato Vassallo a chiedere scusa a Cecchi Paone: “Mi hanno informata che hai detto su Alessandro: “Tagliategli le corde vocali”. Questo non va bene, non lo posso accettare. Non avevo colto altrimenti ti avrei fermato subito. Chiedigli scusa”.

Federica Panicucci rimprovera Valerio Vassallo

Nella puntata di Mattino 5 andata in onda venerdì, la conduttrice Federica Panicucci ha mandato in onda un servizio de Le iene con un intervista doppia a Valerio Vassallo e Cruciano. La padrona di casa del contenitore mattutino di Canale 5 è rimasta senza parole su alcune affermazioni fatte del sostenitore del veganesimo.

Infatti la collega di Francesco Vecchi in diretta ha ammesso: “Valerio ci sono delle frasi che hai detto che francamente sono inaccettabili”. Ma il rimprovero da parte della professionista Mediaset non è servito a spegnere le polemiche che si sono create nello studio di Cologno Monzese. Subito dopo, infatti, si è aperto un nuovo dibattito per le parole che sono uscite dalla bocca di Daniela Martani.

Federica Panicucci riprende Daniela Martani

L’ultimo appuntamento settimanale di Mattino 5 è stato particolarmente complicato per Federica Panicucci. Infatti, quest’ultima a dovuto tenere a freno i suoi ospiti che stavano trattando un argomento molto ostico: il veganesimo.

Daniela Martani ha più volte sostenuto di non aver preso il Covid-19 in Sardegna, nonostante girasse senza mascherina e vicina ad altre persone, perché la sua alimentazione l’aiuta molto. “Questo non lo voglio sentire ancora una volta. E dai, basta! Siamo già oltre non voglio parlare di te come negazionista del covid ma come vegana”, ha sbottato la professionista Mediaset contro l’ex gieffina.