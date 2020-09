Il Paradiso delle signore trama 22 settembre: l’inganno di Ludovica sta per essere scoperto

Nella puntata di martedì 22 settembre del Paradiso delle signore assisteremo a diversi colpi di scena. Come già anticipato, l’appuntamento sarà previsto per le 14.00 e non per le 15.55 come sempre. Tornando alla trama, in primo luogo, vedremo che gli amici di Angela saranno molto in pena per la sua assenza.

Umberto, invece, farà una scoperta agghiacciante sul passato dell’ex moglie di Achille Ravasi. Ludovica, dal canto suo, continuerà a portare avanti il suo inganno sulla gravidanza, ma i suoi giochi potrebbero essere presto scoperti.

Marcello triste per Angela al Paradiso delle signore

Le anticipazioni del Paradiso delle signore, relative alla puntata del 22 settembre, rivelano che Angela lascerà Milano per seguire suo figlio in Australia. Suo fratello Marcello sarà molto in pena per questa decisione in quanto è molto legato a sua sorella. Salvatore, però, si rivelerà un ottimo confidente in cui trovare un po’ di sostegno. Al grande magazzino, invece, Clelia farà di tutto per non far sentire alle veneri l’assenza della loro amica e collega. Proprio a tale scopo, rassicurerà le fanciulle sul fatto che presto bisognerà trovare una sostituta.

Il Barbieri, intanto, sarà molto provato non soltanto per la partenza di sua sorella, ma anche per il due di picche ricevuto da Roberta. La Pellegrino, infatti, ha deciso di riprovarci con Federico ed ha allontanato definitivamente dalla sua vita Marcello. Quest’ultimo è il suo amico Salvatore si faranno forza a vicenda in quanto entrambi vincolate ad un amore turbolento.

Spoiler 22 settembre: due scoperte inaspettate

Al Paradiso delle signore, Vittorio conti si cimenterà nella collezione dedicata ai bambini e nell’episodio del 22 settembre vedremo che Marta gli darà una mano. La donna, infatti, realizzerà con le sue stesse mani il tessuto per questa nuova linea. Umberto, dal canto suo, continuerà ad essere in pena per Adelaide. A tale scopo, farà sempre più ricerche per scoprire quale sia il segreto di Achille.

In tale episodio, il commendatore scoprirà una verità inaspettata e molto preoccupante relativa al ex-moglie di Ravasi. Il segreto di Ludovica, invece, potrebbe avere le gambe più corte del previsto. La fanciulla si recherà per fare la prova dell’abito da sposa e sarà proprio in tale occasione che il suo segreto comincerà traballare. Agnese e Gabriella, infatti, saranno a un passo da scoprire tutta la verità in merito alle bugie della Brancia.