Naike Rivelli torna a provocare il web: il bacio saffico con la madre Ornella Muti (FOTO)

Nuova provocazione social di Naike Rivelli

Chi segue Naike Rivelli da tempo sa perfettamente che la 45enne adora molto lanciare delle provocazioni sui social network. Infatti, il suo account Instagram è pieno zeppo di contenuti molto forti e spesso al limite della censura. In poche parole l’attrice e modella non si fa scrupoli a mostrarsi senza biancheria intima, facendo accortezza che il media non le chiuda il profilo.

Inoltre, la figlia di Ornella Muti spesso si contra contro delle influencer e conduttrici televisive, una su tutte Barbara D’Urso, per via del loro modo di presentare le trasmissioni. Nelle ultime ore la donna è tornata a far parlare di sé per un nuovo bacio saffico dato alla madre. Uno scatto che ha scatenato una serie di polemiche. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è accaduto.

Il bacio saffico con la madre Ornella Muti

Tra gli ultimi post condivisi da Naike Rivelli quest’ultima ha coinvolto ancora una volta la bellissima madre Ornella Muti. Infatti, le due donne si sono fatte immortalate mentre si scambiavano un bacio saffico sulle labbra. Ovviamente il gesto di madre e figlia ha scatenato una serie di reazioni da parte di coloro che seguono la 45enne su Instagram. Alcuni hanno sorriso al gesto lasciando dei cuoricini rossi, mentre altri le hanno criticate aspramente.

In poche parole il gesto dell’attrice e della 65enne non è stato apprezzato per niente. A corredo della foto Naike ha scritto la seguente didascalia: “Goodmorning. Buongiorno #naikerivelli #ornellamuti @ornellamuti @ognimattina_tv8 @adrianavolpereal”. (Continua dopo il post)

Naike Rivelli e la stoccata a Chiara Ferragni

Settimane fa, quando nel nostro Paese era in atto la quarantena, Naike Rivelli ha smosso diversi attacchi nei confronti di una nota e seguitissima influencer. Stiamo parlando di Chiara Ferragni che su Instagram conta oltre venti milioni di follower. La figlia di Ornella Muti si è scagliata contro di lei perché ha realizzato una pubblicità, diventando anche la promoter di una nota marca di biscotti.

L’Oreo ha realizzato una versione personalizzata con il logo della fashion blogger cremonese diventato virale ovunque. La 45enne si è arrabbiata perché secondo lei ai bambini bisogna dare degli alimenti genuini e non prodotti pieni di additivi e cose del genere.