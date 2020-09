Flavio Briatore sbotta sul Covid-19 in Sardegna: “Tutto orchestrato politicamente” (VIDEO)

Flavio Briatore guarito dal Covid-19

Dopo essere guarito, Flavio Briatore nelle ultime ore è tornato a parlare della positività al Covid-19 che lo ha costretto a recarsi in ospedale e poi rimanere in isolamento. Un virus che lo avrebbe preso durante la permanenza in Sardegna durante l’estate. L’ex marito di Elisabetta Gregoraci ha prima raccontato la sua quarantena. Un isolamento vissuto nell’abitazione di Milano della sua cara amica Daniela Santanché. Subito dopo l’imprenditore ha precisato che alcuni lo hanno etichettato come uno dei sostenitori del negazionismo del Coronavirus.

A dire il vero, come lo stesso ex manager della Formula 1 ha precisato in un’intervista, lui chiamato in causa sull’argomento aveva dato ragione al professore Alberto Zangrillo. Quest’ultimo, infatti, che di recente ha curato anche l’ex Premier Silvio Berlusconi, in quell’occasione aveva sostenuto che il Covid-19 era ormai clinicamente morto.

Il noto imprenditore fa delle pesanti accuse su IG

Nel corso del suo recente sfogo, Flavio Briatore ha detto la sua sui più recenti focolai scoppiati in terra sarda. Infatti anche l’imprenditore si è trovato personalmente coinvolto, per tale ragione l’ex marito di Elisabetta Gregoraci ha precisato che secondo lui si è trattato solo di una montatura.

“Il caso Sardegna è stato un attacco mediatico orchestrato politicamente. Il Billionaire è stato strumentalizzato perché conosciuto in tutto il mondo Solo le discoteche di destra avevano il Coronavirus”, ha asserito l’ex manager della Formula 1.

Flavio Briatore ringrazia i medici del San Raffaele di Milano

Qualche giorno fa, Flavio Briatore aveva condiviso una clip sul suo account Instagram per raccontare in modo dettagliato ai follower il suo pensiero in merito alla vicenda Covid-19. Il noto imprenditore ha voluto ringraziare in prima persona tutto lo staff dell’ospedale San Raffaele di Milano. Infatti quest’ultimo lo hanno avuto in cura per circa una settimana.

Gli stessi medici che giorni dopo si sono occupati dell’ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, anch’esso risultato positivo al Coronavirus e ora guarito. “Un ringraziamento allo staff del @ospedale_san_raffaele. A @danielasantanche e a tutte le persone che mi hanno scritto e sostenuto. #FlavioBriatore #covid #politicaitaliana #attualità #ospedalesanraffaele #danielasantanchè”, ha scritto l’ex manager di Formula 1 sul noto social network. Ecco il video in questione che ha ricevuto molti likes e commenti da parte dei seguaci: