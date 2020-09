Uomini e Donne anticipazioni oggi: Gemma e il bacio “umido” con Paolo

Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla puntata di oggi pomeriggio, lunedì 21 settembre, rivelano che Gemma sarà posta nuovamente al centro di un acceso dibattito. La dama sta conoscendo Paolo, il nuovo spasimante venuto solo per lei.

Tra i due ci sono state delle uscite e, proprio nella messa in onda odierna, apprenderemo un racconto davvero esilarante. Naturalmente, non mancherà il solito teatrino di Tina, che non perderà occasione per mortificare la sua interlocutrice.

Gemma e Paolo chiudono la conoscenza a Uomini e Donne

La puntata di oggi di Uomini e Donne sarà incentrata, ancora una volta, su Gemma Galgani. Ciò a cui assisteremo è stato registrato nel giorno 11 settembre, pertanto, sono pervenute le anticipazioni de Il Vicolo della news. Stando a quanto emerso, vedremo che la prima puntata della settimana sarà interamente, o quasi, dedicata a Gemma e alla conoscenza del nuovo cavaliere Paolo. Quest’ultimo si è dimostrato molto interessato a lei, al punto da portarla subito in esterna.

Durante il loro incontro è scattato anche un bacio, ma i due protagonisti racconteranno in un modo un po’ deludente quanto accaduto. Nello specifico, i due definiranno con il termine “umido” l’avvicinamento che c’è stato tra loro. Le sensazioni scaturite da questo contatto non sembrano essere state molto positive, al punto da spingere i diretti interessati a manifestare la volontà di interrompere la conoscenza.

Anticipazioni oggi pomeriggio: Nicola chiede scusa

Gemma e Paolo, dunque, ammetteranno di non aver provato nulla di più durante il loro incontro. Tra loro non sembra essere scattata quell’alchimia necessaria affinché si vada avanti. Per tale ragione, la loro frequentazione verrà interrotta ancor prima di cominciare realmente. Questa notizia, ovviamente, farà scaldare Tina Cipollari, la quale accuserà la Galgani di comportarsi sempre allo stesso modo. La dama allontanerebbe i corteggiatori solo per rimanere il più possibile seduta al centro dello studio.

Dopo un bello scontro, dunque, la torinese tornerà di nuovo senza corteggiatori. Ad un certo punto della puntata di oggi di Uomini e Donne, però, le anticipazioni rivelano che Nicola farà un passo nei confronti della dama. Il giovane le porgerà una rosa bianca in segno di scuse per come si è comportato nella precedente puntata. In particolar modo, Vivarelli si dirà pentito di essere andato via senza averla salutata, cosa che non reputa affatto galante nei confronti di una donna.