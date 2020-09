DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni puntata di domenica 20 settembre: fuga d’amore

Sessantasettesimo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continuano gli spoiler su DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera turca con Can Yaman e Demet Ozdemir. Le anticipazioni ci rivelano che Mediaset ha deciso di continuare a trasmettere la serie tv nel fine settimana di Canale 5. Cosa accadrà nella puntata in onda domenica pomeriggio prima di Domenica Live di Barbara D’Urso?

Gli spoiler rivendo che i protagonisti finalmente si metteranno insieme anche se decideranno di comune accordo di mantenere la loro relazione sentimentale segreta. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa accadrà nella puntata di Domenica pomeriggio, precisamente alle 16:30, ma anche delle informazioni sulla nuova programmazione.

DayDreamer – Le Ali del Sogno: Muzaffer spara in aria, Can e Sanem si fidanzano

Le anticipazioni di DayDreamer – Le Ali del Sogno, svelano che nell’ufficio dell’azienda pubblicitaria tutti i dipendenti cercheranno e Cey Cey farà di tutto pur di coprirli. Intanto, l’affascinante macellaio Osman, che ha ottenuto un ruolo in una serie importante, porterà la troupe nel suo quartiere. Il regista sta cercando nuove location per le riprese e rimarrà particolarmente colpito da quella zona della città.

Nello specifico, deciderà di girare alcune scene nel minimarket dei genitori di Sanem e Leyla, scatenando l’invidia di Aysun. Mentre le due donne avranno un acceso scontro, Muzaffer entrerà armato, che, atteggiandosi a gangster, separerà alcuni colpi di pistola in aria.

Novità in arrivo per DayDreamer – Le Ali del Sogno: continua la programmazione su Canale 5

La popolare soap opera turca DayDreamer – Le Ali del Sogno con Can Yaman e Demet Ozdemir va in onda sabato 19 settembre con due episodi dalle 14.10 fino alle 16 per poi cedere la linea a Verissimo di Silvia Toffanin. Mentre domenica 20 settembre 2020 dalle 16.30 e poi da sabato 26 settembre, ogni sabato, dalle 15.05 circa. Lo sceneggiato è disponibile anche in streaming, in diretta e on demand sul noto sito internet Mediaset Play.

Quindi tutti i fan della serie possono stare tranquilli, quest’ultima continuerà ad andare in onda nel fine settimana della rete ammiraglia Mediaset. Ricordiamo che tale decisione è stata presa perché dia in estate che nelle ultime settimane lo sceneggiato turca ha ottenuto un grande successo a livello di ascolti. Per tale ragione l’azienda del Biscione non ha voluto rinunciare a questo prodotto.