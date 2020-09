DayDreamer – Le Ali del Sogno, nuova programmazione ufficiale: in onda solo il sabato pomeriggio

Nuova programmazione per DayDreamer – Le Ali del Sogno

Ennesimo cambio di palinsesto per DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera turca che ha per protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir. I vertici di Mediaset hanno deciso di continuare a trasmettere per il fine settimana del 19 e 20 settembre 2020. Ma da sabato prossimo le storie di Can Divit e Sanem Aydin andranno in onda solo e solamente il sabato pomeriggio.

Quindi, rispetto alle voci che dono circolate sul web negli ultimi giorni, tranne imprevisti dell’ultimo minuto lo sceneggiato non prenderà il posto de Il Segreto, trasmesso dal lunedì al venerdì dalle 16.20 alle 17.05. Di conseguenza DayDreamer lo vedremo sabato 19 settembre dalle 15.10 alle 16.11. Domenica 20 settembre dalle 16.21 alle 17.11 e sabato 26 settembre dalle 15.05 alle 16.11.

La serie tv in onda solo il sabato pomeriggio su Canale 5

In questi ultimi giorni migliaia di telespettatori hanno chiesto attraverso delle petizioni online di collocare DayDreamer – Le Ali del Sogno al posto de Il Segreto. Ossia dal lunedì al venerdì alle 16.20 fino a cedere la linea a Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso. Una proposta che potrebbe rivelarsi molto vantaggiosa anche per l’azienda del Biscione.

Lo sceneggiato iberico, infatti, non sta ottenendo gli ascolti delle prime stagioni. Gli ultimi episodi andato hanno raggiunto a mala appena il 16% di share. Inoltre la concorrenza, formata da Il Paradiso delle Signore di Rai Uno lo supera di gran lunga. Ad oggi, però, Mediaset ha deciso di collocare la serie tv con Can Yaman solo il sabato prima di Verissimo di Silvia Toffanin.

La storia di DayDreamer – Le Ali del Sogno, dalla Turchia all’Italia

La soap opera DayDreamer – Le Ali del Sogno è andata in onda sull’emittente televisiva turca Star Tv dal 26 giugno di due anni fa fino al 6 agosto dell’anno scorso. Nel nostro Paese, invece, viene trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset dal giugno 2020. A differenza de Il Segreto e Una Vita, la serie tv con Can Yaman e Demet Ozdemir ha un inizio e una fine.

Una conclusione che in Italia potrebbe arrivare nei primi mesi del 2021, sempre se il Biscione non cambia di nuovo programmazione. Nel frattempo, il bel 30enne turco, tanto richiesto dalla televisione del Bel Paese, è impegnato sul set di un altro sceneggiato, Bay Yanlis con la collega Ozge Gurel.