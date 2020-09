Marco Carta finisce in ospedale, fan preoccupati: “Grazie per avermi scritto”

Marco Carta si mostra in ospedale: cosa sta accadendo?

Qualche ora fa Marco Carta ha fatto preoccupare moltissimo i suoi follower dopo che il cantante ha condiviso su Instagram un posto particolare. In pratica l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi ha comunicato che nella mattinata di venerdì si doveva sottoporre ad una visita medica. Per tale ragione tutti coloro che lo seguono sul social network si sono chiesto cosa gli stava accadendo.

Nonostante le insistenze dei sostenitori, il cantante sardo non ha confessato a loro le ragioni del controllo sanitario. Quindi tra i fan si è scatenato il panico. “Oggi vado a fare una visita importante per la mia salute. Mandatemi un grosso in bocca al lupo”, ha scritto Carta mostrandosi all’interno di un ospedale. In un altro scatto si è fatto vedere in una sala d’attesa del Policlinico di Milano, condividendo una breve clip: “Grazie per avermi scritto in tanti”. Poi lo stesso ha svelato l’esito della visita tranquillizzando tutti.

La visita medica è andate bene: Marco Carta tranquillizza i fan

Attraverso il suo account Instagram, Marco Carta ai follower ha fatto sapere: “Tutto bene ragazzi, sano come un pesciolino”. Per fortuna, la visita medica a cui si è sottoposto è andata molto bene. Chi segue l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi sa perfettamente che di recente si è sottoposto ad un intervento chirurgico in testa per farsi asportare quella che sembrava una ciste.

In quell’occasione, attraverso una diretta IG, il cantante sarai ha mostrato ai propri seguaci un piccolo taglio vicino l’orecchio sinistro. Con molta probabilità poi è stato fatto l’esame istologico al materiale asportato.

Marco Carta sta lavorando al suo ottavo disco

È passato un anno da quando è uscito in tutte le piattaforme digitali e nei negozi di dischi il settimo al album di Marco Carta dal titolo ‘Bagagli Leggeri’. Ora, l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi è pronto a tornare protagonista con l’uscita di un nuovo CD pieno zeppo di brani inediti.

Infatti il professionista sardo da settimane è a lavoro per completarlo. Non è da escludere un suo ritorno al piccolo schermo in qualche trasmissione televisiva. L’ultima volta che si è recato era un programma di Rai Due.