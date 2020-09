DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni di sabato 26 settembre: Alyn provoca uno scandalo a Can e Sanem

Puntata di sabato 26 settembre 2020 di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Dopo le voci di una possibile cancellazione, continua la programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno. Infatti, lo sceneggiato turco con Can Yaman e Demet Ozdemir continuerà ad andare in onda il sabato pomeriggio, con un solo episodio, prima di Verissimo di Silvia Toffanin.

Gli spoiler del prossimo appuntamento rivelano che i genitori di Sanem grazie ai giornali verranno a conoscenza del fidanzamento clandestino della Aydin con Can. Quale sarà la loro reazione?

Sanem e Can vivono il loro amore di nascosto

Gli spoiler della nuova puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda il 26 settembre 2020, svelano che Can e Sanem saranno innamorati più che mai. Tuttavia i due ragazzi faranno di tutto per non far trapelare niente. Ma questa privacy durerà fin quando i due non incontreranno Aysun e Ihsan, i quali vedranno il Divit mentre accompagnerà nel cuore della notte la donna che ama. Dopo tale episodio nel quartiere inizieranno a circolare una serie di pettegolezzi sul conto della giovane aspirante scrittrice.

Infatti, in poche ore anche Mevbike e Nihat scopriranno che la loro secondogenita si è fidanzata col suo datore di lavoro. Ovviamente i genitori non saranno per niente felici di tali voci e in un momento di rabbia, i due arriveranno alle mani con Aysun e Ihsan. A quel punto Sanem sarà costretta a confessare alla madre la tutta la verità. Ma anche in questo caso la Aydin si troverà davanti ad un colpo di scena inatteso. Le sue intenzioni verranno anticipate dalla malvagia Aylin che, essendo a conoscenza della relazione sentimentale tra i due, venderà lo scoop di gossip alle riviste con tanto di foto.

Il perfodo piano di Aylin

Le anticipazioni del prossimo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno, svelano anche che il nuovo piano di Aylin avrà l’intento di dimostrare a Emre di cosa può essere capace se qualcuno gli si schiera contro. Ovviamente questo gesto scatenerà una nuova tensione in casa di Sanem. Infatti, i genitori della giovane aspirante scrittrice verranno scopriranno proprio dai titoli dei giornali, della relazione sentimentale che la secondogenita ha con Can. La loro reazione?

Padre e madre accetteranno la storia della figlia oppure perderanno le staffe? Per scoprirlo bisogna seguire la programmazione dello sceneggiato turco con Can Yaman e Demet Ozdemir. Nel frattempo, tutti coloro che si sono persi gli episodi o li vogliono rivedere, basta accedere al portale web Mediaset Play e cliccare sulla sezione dedicata alla serie tv DayDreamer per vederli in streaming online.