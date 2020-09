DayDreamer – Le Ali del Sogno anticipazioni: Can chiede a Sanem di sposarlo ma lei rifiuta, il motivo

Can e Sanem si sposano?

Sanem e Can prima o poi diventeranno marito e moglie? Gli spoiler che arrivano direttamente dalla Turchia su DayDreamer – Le Ali del Sogno, svelano che prossimamente, negli episodi che verranno trasmessi su Canale 5, giungerà la proposta di matrimonio dell’affascinante fotografo alla giovane aspirante scrittrice. Ma la risposta di quest’ultima non spiazzerà solamente il Divit ma anche il pubblico della soap opera turca.

Infatti, un nuovo segreto rischia di rovinare ancora una volta il rapporto tra i due protagonisti e forse in questo caso le conseguenze saranno catastrofiche. Cosa accadrà? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le anticipazioni dettagliate.

La proposta di matrimonio del Divit alla Aydin

Le anticipazioni della puntate future di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano che Can chiederà a Sanem di non presentare le dimissioni. Infatti l’affascinante fotografo proporrà alla sua amata di rendere pubblica la loro relazione sentimentale, ma farà qualcos’altro. La sua intenzione è quello di comunicare a tutte le persone che li conoscono di voler convolare a nozze.

La primogenita degli Aydin, super felice, potrà finalmente confessare a sua madre che il Divit ha intenzioni serie con lei e che le ha chiesto la mano. In poche parole la loro storia diventerà pubblica scatenando una serie di delusioni, una su tutte quella di Deren. A quel punto il fratello maggiore di Emre si metterà subito all’opera per organizzare il matrimonio, ma purtroppo il ragazzo dovrà prima affrontare un’altra dura sfida: la prigione.

Can in prigione, Sanem vende il profumo a Fabbri

Ebbene sì, gli spoiler su DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano anche che Can finirà dietro le sbarre di un carcere. Per quale ragione? In poche parole il Divit riceverà una denuncia da parte di Enzo Fabbri. Il fotografo si troverà in una brutta situazione e la sua amata Sanem sarà costretta ancora una volta a cedere ai ricatti dell’imprenditore italo-francese.

In poche parole la ragazza gli venderà il suo profumo, quello fatto per Can, in cambio della liberazione di quest’ultimo. La giovane aspirante scrittrice non dirà nulla al figlio di Aziz che, una volta uscito dalla prigione, si precipiterà da lei per chiederle di sposarlo con tanto di anello. La protagonista della soap opera, però, non potrà accettare, non prima di avergli confessato quello che ha fatto. Quale sarà la reazione del suo amato?