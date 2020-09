Oroscopo 20 settembre 2020 classifica: Leone in crollo, Pesci in ripresa

La classifica dell’Oroscopo del 20 settembre 2020 vede i nati sotto il segno dello Scorpione in prima posizione. I Leone perdono posizioni, mentre i Pesci sono in recupero

Oroscopo, classifica primi sei segni

1 Scorpione. La Luna entra nel vostro segno e questo vi conferisce un certo fascino ed una grande sensibilità. Allo stesso tempo sarete dotati di un grande intuito e di spirito d’iniziativa. Approfittare di questo transito positivo per sfoderare tutte le vostre armi seduttive e persuasive.

2 Gemelli. Momento molto positivo per quanto riguarda i sentimenti. L’amore procede a gonfie vele per coloro i quali sono legati ad una persona in modo stabile. Se, invece, siete single, questo è il momento giusto per fare conoscenze intriganti. Cercate di metterci lo stesso impegno anche nel lavoro.

3 Sagittario. Per i nati sotto questo segno è giunto il momento di farsi avanti. Se state aspettando una promozione sul lavoro, a partire da oggi potreste ricevere degli aggiornamenti. Sul fronte sentimentale, invece, le cose procedono senza troppi intoppi. Siate audaci.

4 Cancro. Ripresa per i nati sotto questo segno. L’Oroscopo del 20 settembre esorta i nati sotto questo segno a fare un passo in avanti in amore. La Luna è favorevole e questo agevolerà i nuovi incontri. Nel lavoro ci sono delle cose da sistemare, ma con un po’ di pazienza risolverete tutto.

5 Vergine. Se state lavorando ad un cambiamento importante, a partire da oggi potreste avere delle risposte. In amore dovete osare un po’ di più, non vi manca nulla. Sul fronte lavoro, invece, sono in arrivo delle interessanti novità. Specie nel periodo di ottobre e novembre potrebbero arrivare delle sorprese.

6 Pesci. Ripresa per i nati sotto il segno dei Pesci. In amore recuperate un po’ di autostima e di razionalità. In campo lavorativo, invece, dovete mostrare un po’ di astuzia e sicurezza. Attorno a voi c’è chi non aspetta altro che un vostro passo falso. Non dategli modo di gioire.

Previsioni 20 settembre ultime sei posizioni

7 Capricorno. Momento molto interessante per effettuare un’analisi introspettiva di voi stessi. Oggi potreste venire a conoscenza di aspetti e di desideri che non credevate facessero parte di voi. Sono favoriti i lavori che richiedono attenzione per i dettagli e riflessione.

8 Bilancia. La giornata odierna si prospetta un po’ agitata. Vi sentite sicuri di voi e poco inclini a tollerare i modi di fare diversi dai vostri. Questo potrebbe portare a dei conflitti, anche parecchio pesanti. Sul lavoro cercate di evitare di sembrare sempre come la nota dissonante.

9 Ariete. Oggi starvi intorno sarà un’impresa un po’ ardua. Siete particolarmente suscettibili e irritabili. Allo stesso tempo, avrete un certa tendenza a non tollerare le persone che dimostreranno di avere un’opinione opposta alla vostra. L’Oroscopo del 20 settembre vi esorta a mantenere la calma.

10 Acquario. Domenica un po’ sottotono per i nati sotto questo segno. Oggi vi sentite particolarmente stanchi e agitati. Cercate di liberare la vostra mente dai pensieri e di rilassarvi. A lavoro ci sono delle cose che non vi stanno bene, ma assumere un atteggiamento ostile non è la risposta ocrretta.

11 Leone. La giornata odierna si prospetta un po’ nervosa sul fronte amore. Le cose non stanno andando esattamente come avevate sperato e questo vi rende particolarmente inquieti. Cercate di non riversare la vostra frustrazione sul lavoro. Momento down anche per quanto riguarda le finanze.

12 Toro. I nati sotto questo segno attraverseranno una giornata un po’ agitata. Vi sentite inquieti e poco inclini ai rapporti con gli altri. C’è il rischio di essere scontrosi, pertanto, evitate il contatto prolungato con le persone o c’è il rischio di dare luogo a spiacevoli discussioni.