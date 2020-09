Gaffe di Matilde Brandi, cade in diretta al GF VIP, sul web: “Che musata…” (VIDEO)

Ieri sera è andato in onda il secondo appuntamento con il GF VIP e Matilde Brandi si è resa protagonista di una bella gaffe. La showgirl, infatti, durante il collegamento con Alfonso Signorini è caduta a terra prendendo una musata sul pavimento.

Il popolo del web, ovviamente, ha notato l’accaduto e non ha potuto fare a meno di commentare sul web. In particolar modo, in molti hanno notato che la donna sia un po’ impacciata recentemente, dato che non è l’unico imprevisto che le accade. Vediamo tutti i dettagli e come sta.

La gaffe di Matilde Brandi in diretta

Nel corso della puntata di ieri del GF VIP, tra gli episodi più esilaranti c’è stata, sicuramente, la caduta di Matilde Brandi. La donna stava correndo verso tutti i suoi coinquilini, dopo essersi allontanata per qualche minuto. Nel farlo, però, ha perso l’equilibrio e si è schiantata sul pavimento. La protagonista ha sbattuto con tutto il corpo sul pavimento generando la preoccupazione dei presenti. I suoi coinquilini, infatti, sentendo il tonfo, si sono subito girati verso di lei per soccorrerla.

Alcuni si sono portati le mani sul volto sconcertati altri, invece, si sono resi utili in modo concreto per aiutarla. La Brandi, però, sembra non essersi fatta nulla di grave, dato che si è subito rialzata dopo l’impatto. Alfonso Signorini, che era in diretta, non ha potuto trattenere le risate e poi ha chiesto alla concorrente se fosse tutto a posto. Ovviamente, il video in questione ha fatto il giro del web. (Continua dopo il video)

La reazione del web

Moltissime pagine di gossip hanno condiviso il video della gaffe di Matilde Brandi generando ilarità tra gli utenti. In molti si sono divertiti a fare battute in merito alla caduta della protagonista. Anche Ambra Lombardo ha commentato quanto accaduto ed ha detto che almeno la Bradi non è caduta durante la prima serata come, invece, accadde a lei.

Ad ogni modo, pare che la dama sia un po’ distratta durante questa esperienza. Un po’ di giorni fa, infatti, ha urtato violentemente contro una telecamera e si è procurata un bel bernoccolo sulla fronte. Anche in questa circostanza, Matilde non si è persa di coraggio e si è subito ripresa, quasi come fosse abituata a questo genere di imprevisti. A distanza di un po’ di ore dalla caduta, pare che la donna stia egregiamente.