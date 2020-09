Uomini e Donne, spoiler registrazione del 18 settembre: Jessica si fa un tatuaggio per Daniele

Venerdì 18 settembre è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne. Come di consueto, si è parlato sia di trono classico sia over. Partendo dal primo, Jessica ha deciso di fare una “follia” per Daniele, dedicandogli un tatuaggio. Sophie, invece, ha eliminato alcuni corteggiatori.

Al trono over, invece, Gemma e Paolo sembrano essersi riavvicinati, mentre Nicola è uscito con Veronica. Una coppia del parterre, inoltre, ha deciso di lasciare la trasmissione insieme per proseguire la loro storia al di fuori.

Spoiler Uomini e Donne trono classico

Durante la registrazione di Uomini e Donne del 18 settembre si sono verificati diversi colpi di scena. Partendo dal trono classico, Il Vicolo della news ci fa sapere che Jessica è uscita di nuovo con Daniele. Lui l’ha portata da un tatuatore e lei ha deciso di incidere sulla sua pelle una piccola rana sul polso dedicata proprio all’esterna in questione. Sophie, invece, ha deciso di eliminare Facundo e Ludovico. Specie con quest’ultimo ha avuto anche un acceso diverbio, dato che lui non ha compreso le sue ragioni.

Davide è uscito con Selene e con Beatrice e pare si sia trovato molto bene con la seconda. Nonostante l’esterna non sia stata delle migliori, gli è comunque servita a comprendere qualcosa di molto importante e intimo sul carattere della fanciulla. Il percorso di Gianluca, invece, è più movimentato, dato che il ragazzo condivide una corteggiatrice con Armando. In tale occasione, però, il tronista ha esortato, ancora una volta, la fanciulla a prendere una decisione.

Cosa è accaduto al trono over il 18 settembre

Passando al trono over, invece, nella registrazione del 18 settembre vediamo che una coppia ha deciso di lasciare Uomini e Donne. Le persone in questione sono Stefania e Alessandro ed entrambi si sono detti pronti ad approfondire la conoscenza lontano dalle telecamere. I due hanno trascorso quattro giorni a Venezia e sono stati meravigliosamente. Per questo motivo, non hanno trovato il senso di rimanere in studio.

In merito a Gemma, invece, la dama sembra essersi leggermente riavvicina a Paolo. D’altro canto, con Nicola sembra non ci sia più nulla da fare. Il giovane è uscito con Valentina e i due si sono trovati anche molto bene. La dama, però, è uscita anche con Moreno e i due avranno anche un acceso diverbio in studio. Al termine dello scontro, Nicola le ha chiesto di ballare e lei ha accettato molto volentieri.