Nella puntata di Uomini e Donne registrata il 18 settembre si è formata la prima coppia della stagione: Stefania e Alessandro

Le anticipazioni di uomini e donne relative alla registrazione del 18 settembre rivelano numerose novità. La tronista Jessica e Davide stanno continuando la conoscenza e tra i due tutto procede a gonfie vele.

Negli studi Elios, inoltre, si è formata la prima coppia della nuova stagione. La dama Stefania e il cavaliere Alessandro hanno lasciato insieme il programma di Maria De Filippi. Ma vediamo nei dettagli cosa è successo.

Si è formata la prima coppia del trono over

Dando uno sguardo alle anticipazioni di uomini e donne, si apprende che uno dei momenti più emozionanti della puntata è stata il momento in cui Maria ha annunciato una nuova coppia. Si tratta di Stefania e Alessandro. I due hanno annunciato il loro fidanzamento dopo aver trascorso qualche giorno insieme a Venezia. La dama e il cavaliere hanno deciso di abbandonare la trasmissione per vivere il sentimento che è nato tra loro lontano dalle telecamere. Questa scelta definita ‘lampo’ ha commosso tutti i presenti che hanno applaudito e gioito per il loro futuro. Gemma ancora sola: nessun corteggiatore per la dama

Chi sembra non essere fortunata, è sempre Gemma Galgani. Dopo aver interrotto la conoscenza con Paolo, la torinese non è riuscita a trovare un nuovo corteggiatore. Le anticipazioni della registrazioni di Uomini e donne ci fanno sapere che la torinese purtroppo non è uscita con nessuno e di conseguenza di è parlato solo di Lamas. Nicola Viarelli, invece, sembra essere intenzionato ad andare avanti e a dimenticare la dama. Il giovane sta continuando la conoscenza con Veronica e con la ragazza ha fatto diversi balli.

Armando Incarnato, invece, è uscito con Lucrezia, la spasimante di Gianluca De Matteis. Il tronista ha ribadito alla giovane di prendere una decisione e di fare una scelta. Lei, a detta su, non si sente ancora pronta e quindi vuole uscire almeno per un altro po, con entrambi. Gli spoiler relativi a uomini e donne rivelano anche qualche novità sul trono classico. Se tra Jessica e Gianluca tutto sembra andare alla grande, I tronisti Davide e Sophie faticano un po’ a trovare un corteggiatore che colpisca la loro attenzione.