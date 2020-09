Anticipazioni Uomini e Donne: Jessica Antonini ha scelto Davide Lorusso

Trono classico: Jessica Antonini ha scelto Davide Lorusso

La tronista Jessica Antonini ha stabilito un record all’interno di Uomini e Donne. Infatti, il suo è il trono più veloce della storia del dating show di Maria De Filippi. A riportare le anticipazioni ci ha pensato Il Vicolo delle News, svelando che nello studio 6 del centro Elios c’è stato un vero e proprio colpo di scena.

Fin dalla prima vola che si sono visti i due non si sono mai tolti lo sguardo di dosso e i telespettatori di Canale 5 si sono resi conto che tra loro si era immediatamente instaurato un feeling. Per tale ragione la ragazza ha deciso di sceglierlo e in questo modo avranno più tempo fuori dal programma di approfondire la loro conoscenza. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

Colpo di fulmine nel dating show di Maria De Filippi

Nella nuova registrazione di Uomini e Donne avvenuta sabato 19 settembre 2020 c’è stato un vero e proprio colpo di scena. Infatti, mentre gli altri tre tronisti Gianluca De Matteis, Davide Donadei e Sohie Codegoni sono alle prese coi loro corteggiatori, Jessica ha già effettuato la sua scelta.

Infatti la Antonini che è rimasta particolarmente colpita da Davide Lorusso, che ha una forte somiglianza con l’attore turco Can Yaman, ha deciso di uscire dal dating show con lui. Una decisione presa sul momento visto che l redazione non era organizzata, di conseguenza non sono scesi i tradizionali petali rossi sulla coppia ce si è appena formata.

Niente petali rossi per la scelta di Jessica e Davide

Stando agli spoiler forniti dal blog Il Vicolo delle News, la tronista Jessica Antonini ha fatto la sua scelta, ma purtroppo nello studio di Uomini e Donne erano assenti i petali rossi. Tutto il pubblico, ma anche il parterre presente è rimasto senza parole per quello accaduto.

Era palese che tra i due c’era molto complicità e che prima o poi sarebbero usciti insieme, ma la gente non si aspettava così presto. In poche parle tra lei e il corteggiatore Davide Lorusso c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Dopo il si del ragazzo non ci sono stati baci, tra Jessica e Davide, naturalmente, ma non sono mancati gli abbracci affettuosi.