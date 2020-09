Sabrina Ferilli offesa con Maria De Filippi, lo sfogo: “Non dovevi ridere…”

Sabrina Ferilli vittima di uno scherzo a Tu sì que vales

Sabato 19 settembre 2020 in prime time su Canale 5 è andato in onda il secondo appuntamento di Tu sì que vales. Dopo il grande successo della settimana scorsa l’intera squadra del format Mediaset hanno dato vita a dei nuovi siparietti e mostrato al pubblico altri talenti e non. Sempre nella stessa puntata Sabrina Ferilli è stata vittima di uno scherzo che l’ha impaurita parecchio.

Nella passata edizione del talent una concorrente con un abito bianco e nero, e con il viso pallido aveva spaventato moltissimo la presidentessa della giuria popolare. Nella nuova stagione la stessa è tornata e dopo che lo studio è sceso il buio assoluto, sono iniziati gli scherzi a danno dell’attrice romana. Convinta che dietro tutto questo ci fosse lo lo zampino di Maria De Filippi, quest’ultima i è offesa con lei: “Non dovevi ridere. Ti fai proprio delle risate di cuore”.

L’attrice romana si arrabbia con Queen Mary

Dopo un avvio strano, ovvero con una concorrente che ha fatto finta di cantare stonata, immediatamente dopo si sono spente tutte le luci dello studio 8 del centro Elios di Roma per creare un’atmosfera inquietante. Per tale ragione, Sabrina Ferilli che per il secondo anno consecutivo ricopre il ruolo di presidentessa della giuria popolare, si è spaventata a Tu sì que vales.

In tutta la durata dello scherzo la professionista capitolina ha sempre menzionato Maria De Filippi, certa che dietro a tale scherzo ci fosse lei. Ma la produttrice del programma del sabato sera di Canale 5 tutte le volte le ha ripetuto che era estranea ai fatti: “Cosa ca… c’entro io? Ma tu pensi che io c’entri qualcosa?”.

Sabrina Ferilli mette il muso a Maria De Filippi

Dopo che l’altro giudice di Tu sì que vales, Rudy Zerbi ha vinto la scommessa con Teo Mammuccari, Sabrina Ferilli a suo malgrado si è ritrovata al centro di uno scherzo. Per questo motivo la professionista romana si è davvero offesa con la sua cara amica Maria De Filippi, la quale più volte si è rivolta a lei per spiegarsi: “Sabrina mi tiene il muso. Ma io non c’entro niente”.

In questo primo scorcio di edizione e soprattutto in quella passata il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di vedere quanta sintonia c’è tra Queen Mary e la presidentessa della giuria popolare del programma Mediaset.