Lite a Tu sì que vales, tensione tra Teo Mammuccari e Rudy Zerbi: “Lo vai a dire a tuo fratello” (VIDEO)

Una esibizione divide Rudy Zerbi e Teo Mammuccari

Nel secondo appuntamento di Tu sì que vales il pubblico di Canale 5 ha visto l’esibizione di un giovane concorrente che ha cantato ‘Vedrai vedrai’, di Luigi Tenco. Un brano che il ragazzo ha voluto dedicare al nonno morto. Un’esibizione molto sentita ma che alla fine di essa ha provocato una forte discussione tra due giudice del talent, ovvero Rudy Zerbi e Teo Mammuccari.

Chi segue la trasmissione sa perfettamente che tra i due non scorre buon sangue, ma nella puntata del 19 settembre ci sono state delle scintille in studio. Teo ha sottolineato che vuole molto bene al prof di Amici ma non sopporta di lui quando non è coerente col giudizio. A quel punto lo speaker radiofonico si è infuriato col collega dicendo: “Non mettere mai più in bocca ragionamenti che sono tuoi e non miei. Non ti permetto di discutere la mia buona fede”. Ma Mammuccari non è rimasto a guardare: “Sei ridicolo. Un po’ di curriculum io ce l’ho”.

Scintille tra i due giudici di Tu sì que vales

Nella seconda puntata di Tu sì que vales in onda sabato 19 settembre 2020 si è consumata un’accesa discussione tra Teo Mammuccari e Rudy Zerbi. Al termine di un’ esibizione, con tanto di imperfezione forse dovuta all’emozione, i due giudici se le sono dette di santa ragione. “Parla di maghi, ma non parlare di musica”: ha asserito il professore di canto di Amici al collega, facendolo andare su tutte le furie.

“Il ‘parla solo di maghi’ lo dici a tuo fratello”, ha replicato l’ex conduttore de Le Iene Show. La lite tra i due professionisti nel programma di Canale 5 ha messo in forte imbarazzo sia la produttrice dello show Maria De Filippi che Gerry Scotti. Infatti, quest’ultimi si sono sentiti in grosse difficoltà a dire la loro dopo aver assistito a degli attacchi gratuiti. (Continua dopo il video)

L’intervento di Gerry Scotti

A quel punto il saggio Gerry Scotti ha deciso di intervenire per portare un po’ di calma all’interno dello studio di Tu sì que vales. Infatti tra Rudy Zerbi e Teo Mammuccari si è creato un momento di forte tensione.

Il padrone di casa di Caduta Libera, in modo ironico, ha fatto la seguente battuta: “Sembrate Bugo e Morgan”. Una puntata molto particolare quella andata in onda il 19 settembre, infatti prima della lite la presidentessa della giuria popolare Sabrina Ferilli si è offesa con Maria De Filippi. Il motivo? Per essere stata vittima di uno scherzo pauroso.