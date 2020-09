Benedetta Parodi: “I miei figli sono molto arrabbiati con me”, il motivo

La carriera di Benedetta Parodi

I suoi primi passi nel piccolo schermo li ha mossi come giornalista di Studio Aperto. Stiamo parlando di Benedetta Parodi che dopo quella parentesi ha deciso di occuparsi di programma culinari. Prima Cotto e Mangiato su Italia 1 e successivamente I menù di Benedetta su La7. Una trasmissione che le ha regalato tante soddisfazioni e soprattutto un grande successo.

Negli ultimi anni, invece, la sorella di Cristina Parodi è alla guida al talent dedicato al mondo della pasticceria, ovvero Bake Off Italia. Infatti, quest’ultimo è divenuto uno dei format più seguiti del genere culinario. La trasmissione va in onda su Real Time e la moglie di Canessa è affiancata da quattro giudici come Enrst Knam, Damiano Carrara, Clelia D’Onofrio e la new entry Csaba dalla Zorza.

La giornalista rivela che i figli sono arrabbiati con lei

La vita professionale di Benedetta Parodi è piena zeppa di impegni e da anni è sempre sulla cresta dell’onda. Qualche giorno fa la conduttrice di Bake Off Italia ha condiviso una Storia sul sul account Instagram con la scritta ‘arrabbiatissimi. A chi si riferiva la giornalista? Come tutti ben sanno la professionista è felicemente sposata da anni con il collega Fabio Caressa, uno dei giornalisti sportivi di Sky.

Dalla loro unione sono venuti al mondo tre figli: Matilde che ha 18 anni, Eleonora di 16 e Diego di 11. Qualche giorno fa l’ex padrona di casa dei I menù di Benedetta ha postato delle Stories su Instagram e una in particolare ha lasciato di sasso tutti i folower. Nella didascaliain questione c’è scritto: “arrabbiatissimi” e si riferisce proprio ai suoi tre ragazzi. Per quale ragione?

Benedetta Parodi causa lavoro non cucina più ai suoi figli

Da qualche settimana Benedetta è particolarmente impegnata con il suo lavoro, in particolare con la conduzione della nuova edizione di Bake Off Italia. Per tale ragione la donna non ha molto tempo per cucinare in casa. Per tale ragione i tre figli sarebbero arrabbiati perché da un po’ di giorni mangiano pizze e focacce.

La professionista, però, col solito sorriso che la contraddistingue ha promesso che appena avrà meno impegni in televisione si metterà ai fornelli per preparagli un pranzo da fiocchi. Purtroppo i ragazzi dovranno pazientare un altro po’, magari sarà il padre Fabio Caressa a mettersi dietro i fornelli.