Can Yaman, dopo il gelato è disponibile anche come bambola Can Divit di DayDreamer (FOTO)

Il grande successo di Can Yaman in Italia e in Turchia

Una stagione di successo quella che sta vivendo Can Yaman sia in Turchia che in Italia. E se nella sua terra d’origine sta andando in onda ‘Il Signore sbagliato’, nel nostro Paese Canale 5 sta trasmettendo DayDreamer – Le Ali del Sogno.

La soap opera gli ha regalato tanta popolarità e successo al punto che al bel 30enne è stato dedicato anche un gusto di gelato e ora anche una bambola. Ebbene sì, qualcuno ha prodotto una bambola che rappresenta Can Divit, l’affascinante fotografo e proprietario assieme al fratello Emre della Fikri Hariba.

Nasce la bambola Can Divit

Can Yaman sta vivendo un momento d’oro, soprattutto in Italia. Infatti, dallo scorso 10 giugno su Canale 5 sta andando in onda DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera che lo vede protagonista insieme a Demet Ozdemir. Visto il successo ottenuto in questi mesi, i vertici di Mediaset hanno deciso di trasmetterla anche nella stagione autunnale invece di rinviarla alla prossima estate. Uno sceneggiato che parla di una storia d’amore, fatta di alti e bassi, tra l’affascinante fotogafo Can Divit e la giovane aspirante scrittrice Sanem Aydin.

L’attore turco interpreta un personaggio che il bel trentenne sente molto vicino a lui. Infatti, in un’intervista ha dichiarato: “Tra i personaggi che ho interpretato fino ad adesso, quello di Can Divit è il mio preferito. Siamo simili. Lui è un fotografo, noto a livello internazionale, dal carattere irrequieto, che passa la maggior parte dell’anno in giro per il mondo. Lavora in luoghi complessi. Il suo soprannome è Albatro, l’uccello che può percorrere 80 mila chilometri in sette anni senza mai fermarsi e ha un’apertura alare di quattro metri. Can se lo è fatto tatuare”.

Can Yaman mostra il bambolotto ai suoi seguaci

Dopo che Mediaset ha dato disposizione di creare un poster e calendario, in onore dell’attore turco Can Yaman, ed il gusto di gelato a lui dedicato, ora c’è un’altra novità. Infatti di recente è arrivato anche il bambolotto dedicato al personaggio principale di DayDreamer – Le Ali del Sogno.

E’ stato lo stesso trentenne a condividere la foto della bambola in questione sulle sue Storie Instagram scatenando la curiosità dei suoi numerosi follower. Ecco lo scatto in questione:

Bambola Can Divit