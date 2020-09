Tommaso Zorzi vuota il sacco: “Gabriel Garko e Gabriele Rossi hanno avuto una storia”

Tommaso Zorzi protagonista del Grande Fratello Vip 5

Senza ombra di dubbio, insieme alla contessa Patrizia De Blanck, Tommaso Zorzi è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 5 ci regalerà della soddisfazioni. Dopo il malessere che lo ha costretto a recarsi in ospedale, il noto influencer in casa ha iniziato a parlare di alcuni personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo.

Il ragazzo ha dato il suo parere sulla relazione sentimentale naufragata tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. Le sue parole hanno creato una serie di reazioni negative da parte del popolo del web, soprattutto quando Zorzi ha fatto una confessione su Gabriel Garko e Gabriele Rossi. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha dichiarato.

L’influencer parla della storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante

E’ trascorsa solo una settimana da quando ha preso al via la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Uno dei concorrenti di punta, ovvero Tommaso Zorzi che in casa si è detto preoccupato per l’astinenza, in pochi giorni ha fatto delle confessioni clamorose. Infatti, l’influencer ha spettegolato sulle storie d’amore dei personaggi dello spettacolo che hanno infiammato l’estate.

Dopo aver parlato della complicata relazione sentimentale tra l’ex corteggiatrice Giulia De Lellis e Andrea Damante, il gieffino ha reso noto qualche dettaglio sul possibile flirt tra Gabriele Rossi e Gabriel Garko. Quest’ultimi per diverso tempo sono stati per lungo tempo al centro della cronaca rosa, ma non hanno mai confermato di stare insieme. L’attore torinese e il collega hanno sempre mantenuto il silenzio, ma nelle ultime ore, come ha riportato da GrandeFratello Forum Free, Zorzi ha confermato tutto.

Zorzi confessa che Gabriele Rossi e Gabriel Garko sono stati insieme

Avendo un conversazione con l’ex ballerina Matilde Brandi, Tommaso Zorzi all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 ha detto che è stato Gabriele Rossi a confessare alcuni dettagli sulla sua storia d’amore con Gabriel Garko.

Il noto influencer ha rivelato che l’ex gieffino gli ha confidato di essere stato con il professionista piemontese. Una rivelazione che ha confermato quello il popolo del web e non solo sospettava da diverso tempo. Quale sarà la reazione dei diretti interessati alle parole di Zorzi? Arriverà la replica con tanto di smentita oppure continueranno a rimenare in silenzio?