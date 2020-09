Oroscopo 21 settembre 2020: novità sul lavoro per alcuni segni, pazienza per altri

L’Oroscopo del 21 settembre esorta i Cancro a prendere una decisione in amore. Gli Acquario dovranno pazientare ancora un po’ sul lavoro

Oroscopo fino a Vergine

Ariete. La giornata odierna potrebbe cominciare con il piede sbagliato a causa di un po’ di nervosismo. Non siete molto tranquilli sul fronte lavoro, specie per quanto concerne la sfera economica. Evitate gli sprechi e cercate di non riversare sugli altri le vostre preoccupazioni, o potreste aggravare ancora di più la situazione.

Toro. Le relazioni in crisi potrebbero vacillare in questo periodo. Se, invece, siete vincolati ad un rapporto stabile, non dovreste riscontrare nessuna tipologia di problema. Nel lavoro siete inquieti. Ascoltate i consigli di una persona più matura di voi e che ha più esperienza nel vostro settore.

Gemelli. L’Oroscopo del 21 settembre preannuncia un inizio di giornata un po’ altalenante. Un parziale nervosismo potrebbe inquietare il vostro animo. In amore ci sono delle questioni da chiarire. Ricordate che non bisogna mai tenere le cose dentro, ma è necessario esprimere i malesseri con il giusto garbo.

Cancro. Nella vita sentimentale è necessario prendere qualche decisione. Forse vi state trascinando una relazione da troppo tempo e questo non sta facendo altro che logorare il vostro rapporto. Nel lavoro potrebbero esserci delle novità. Delle risposte potrebbero arrivare molto presto.

Leone. Oggi sarete pervasi da una certa voglia di assistere e accudire il prossimo. Siete molto premurosi nei confronti delle persone che vi circondano, cercate solo di non diventare troppo paranoici. Siete lungimiranti, anche sul lavoro, ma non perdete di vista il presente e i piccoli passi da fare oggi.

Vergine. Attenzione alle proposte in questo periodo. Se siete in attesa di una risposta o volete cambiare qualcosa nel vostro lavoro, questo è il momento giusto per farlo. In amore dovrete affrontare qualche prova, ma non temete, tutto si risolverà nel modo migliore per voi.

Previsioni 21 settembre fino a Pesci

Bilancia. Oggi sarete pervasi da uno spirito combattivo. Questo, però, potrebbe portarvi a dei conflitti con il prossimo. Avete una grande voglia di manifestare le vostre opinioni, anche quando non vengono richieste. Specie nel lavoro questo comportamento potrebbe portare a dei problemi.

Scorpione. Questo è un periodo molto positivo per quanto riguarda i rapporti interpersonali. Sono favorite le amicizie e i nuovi incontri. Se siete single, approfittate di questo momento. Se, invece, siete in coppia, godetevi questo momento di serenità. Anche nel lavoro sarete molto intraprendenti e loquaci.

Sagittario. Periodo molto interessante per quanto riguarda il lavoro. In questo periodo potrebbe smuoversi qualcosa e potrebbero arrivare delle proposte interessanti. A breve comincerà un periodo molto importante per voi, colmo di responsabilità e impegni, fatevi trovare preparati.

Capricorno. L’Oroscopo di lunedì 21 settembre vi esorta ad affrontare questa giornata con massima calma e tranquillità. Potrebbero esserci dei contrattempi soprattutto sul lavoro. In amore vi sentite un po’ incompresi. Probabilmente, voi e il vostro partner viaggiate su due lunghezze d’onda differenti.

Acquario. Giornata un po’ sottotono per i nati sotto questo segno. In amore c’è un graduale miglioramento, ma ci sono ancora dei piccoli ostacoli da superare. Per quanto riguarda il lavoro, invece, vi conviene continuare a mantenere la calma. Meglio rimandare a tempi migliori le discussioni.

Pesci. I nati sotto questo segno avranno una certa voglia di staccare la spina e di rifugiarsi nel mondo dei sogni. Questo, talvolta, fa bene allo spirito, ma dovete cercare di non esagerare, o rischierete di perdere il contatto con la realtà. Sul lavoro siete un po’ distratti e pensierosi.