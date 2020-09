Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 21 settembre: Gemma molla Paolo dopo un bacio

Primo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Inizia una nuova settimana di programmazione di Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. I numerosi telespettatori della rete ammiraglia Mediaset, nell’appuntamento di oggi pomeriggio avranno modo di vedere come procedono le storie dei protagonisti, una puntata composta per l’ennesima volta dal Trono classico e Trono over assieme. Alle 14:45 circa gran parte dell’episodio sara esclusivamente dedicato per l’ennesima volta a Gemma Galgani.

Quest’ultima, infatti, dopo due settimane ha deciso di chiudere la frequentazione col cavaliere Paolo. In un primo momento tra la dama torinese e l’uomo sembrava che andasse bene, ma poi la nemica di Tina Cipollari si è lamentata perché colui che la corteggiava non le mandava messaggi durante il giorno. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa accadrà oggi in studio.

Gemma Galgani bacia Paolo, poi lo lascia

Gli spoiler forniti da Il Vicolo delle News dell’appuntamento di Uomini e Donne in onda oggi pomeriggio, svelano che la puntata partirà ancora una volta con una sintesi della registrazione precedente. In poche parole la conduttrice del dating show chiederà alla regia di trasmettere sul Led una clip con le solite lamentele di Gemma Galgani.

Naturalmente Tina Cipollari complicherà il tutto bloccando in continuazione il video, mostrando le sue facce molto perplesse. La dama piemontese, nelle ultime due settimane, dopo l’addio a Nicola Vivarelli si stava conoscendo col cavaliere Paolo. I due protagonisti del parterre senior dopo essersi scambiati un bacio ‘umido’, in questo modo lo hanno definito i diretti interessati, decideranno di chiudere definitivamente la frequentazione. Per quale ragione?

Gemma Galgani chiude la conoscenza con Paolo

Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla puntata di oggi pomeriggio, svelano anche che Gemma Galgani e Paolo chiuderanno la loro frequentazione perché tra loro non è scattato nulla. Naturalmente la sua acerrima nemica Tina Cipollari dirà la sua, facendo riferimento anche a dei rapporti intimi. Addirittura la dama torinese si lamenterà perché il corteggiatore coi capelli lunghi durante il giorno non le ha mandato dei messaggi.

L’ex moglie di Kikò Nalli punterà il dito contro la direttrice di sala attaccherà accusandola di far terminare tutte le sue conoscenze alla stesso modo. Subito dopo l’opinionista del dating show di Maria De Filippi darà vita ad uno spettacolo trash. Cosa ne penserà la sua ex fiamma Nicola Vivarelli della situazione che di è venuta a creare al Trono over?