Uomini e Donne, colpo di scena: Jessica fa la sua scelta, la redazione non fa in tempo a prepararsi

Sabato 19 settembre è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne ed è avvenuto un colpo di scena in quanto Jessica ha fatto la sua scelta. La tronista, senza troppi giri di parole, ha voluto interrompere la sua esperienza lasciando di stucco anche la redazione del programma.

Considerando il fatto che nessuno si aspettava una simile decisione, la scelta è avvenuta in un modo alquanto inusuale. In merito alla persona che la tronista ha voluto portare con sé al di fuori dello studio si tratta di Davide Lo Russo. Vediamo cosa è successo.

La scelta di Jessica a Uomini e Donne

Nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, Jessica Antonini ha fatto la sua scelta. Stando a quanto trapelato dalle anticipazioni de Il Vicolo della news pare che la ragazza sia entrata in studio ed abbia preso la parola per fare un breve discorso. Nel giro di pochissimo tempo, e senza farneticare più del dovuto, la protagonista ha annunciato la persona con cui avrebbe avuto intenzione di continuare la conoscenza al di fuori.

La donna ha detto di volere al suo fianco Davide. Quest’ultimo, le ha risposto in modo affermativo. La scelta, però, non è stata incorniciata dai soliti petali rossi, tipici di questo fatidico momento nel talk show di Maria De Filippi, ma non solo. La coppia non si è neppure scambiata un bacio, come si è soliti fare in queste circostanze. Il motivo di questo gesto, però, è da attribuire alle nuove disposizioni anti Covid imposte nella trasmissione.

Redazione spiazzata: zero petali e baci

I due protagonisti, tuttavia, si sono scambiati tanti teneri abbracci. La produzione di Uomini e Donne è rimasta esterrefatta dinanzi la scelta di Jessica, sta di fatto che non si è avuto neppure il tempo di preparare sedie rosse e petali. In effetti, a cosa non stupisce più di tanto in quanto si era capito sin dal primo momento che Jessica non sarebbe stata una tronista convenzionale.

La donna ha sempre detto di essere intenzionata a conoscere qualcuno per instaurare un rapporto serio. Il suo trascorso sentimentale e l’avere già un figlio sono cose che le impongono di non girare troppo attorno alle cose. Inoltre, sin dalla prima puntata, la fanciulla ha mostrato un certo interesse per Davide. Nella precedente registrazione, infatti, ha deciso anche di farsi un tatuaggio dedicato a lui.