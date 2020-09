Adua Del Vesco vuole abbandonare il GF VIP: “Non so se rimanere, non mi piace” (VIDEO)

È trascorsa quasi una settimana dall’inizio del GF VIP e già sono avvenuti molteplici colpi di scena, tra questi potrebbe esserci l’abbandono di Adua Del Vesco. Nella serata appena trascorsa, la fanciulla ha avuto un altro momento di cedimento.

Questa volta, però, ha messo in discussione la sua scelta di prendere parte ad un reality show quale il Grande Fratello VIP. Teme che questa esperienza possa tirare fuori dei lati oscuri del suo carattere e questo non le piace affatto.

Lo sfogo di Adua Del Vesco

Adua Del Vesco ha avuto un altro momento di crisi all’interno della casa del GF VIP. La concorrente si è già resa protagonista di un duro sfogo nel momento in cui ha portato alla luce alcune questioni molto intime legate ai suoi problemi di anoressia. In tale occasione, l’attrice non è riuscita a trattenere le lacrime ed è stata consolata dai suoi coinquilini. A distanza di un po’ di giorni, però, ci ha pensato un altro fattore a generare la preoccupazione della fanciulla.

Nel corso del primo sabato sera trascorso all’interno della casa, Adua ha avuto un momento di sconforto e di è confidata con Matilde Brandi ed altri compagni. In tale occasione, ha confessato alla showgirl di avere dei dubbi in merito al rimanere o meno in casa. Quest’avventura pare stia tirando fuori delle questioni molto intime e potrebbe anche portarla a far emergere una parte di lei che, evidentemente, vuole tenere segreta. (Clicca qui per il video)

Le indecisioni sul GF VIP

A incrementare ulteriormente il suo malessere, poi, pare ci sia astata anche l’ultima nomination e l’ingresso in casa della seconda trance di concorrenti. Molto probabilmente, questi fattori hanno modificato il suo equilibrio all’interno della casa. A tale scopo, Adua Del Vesco ha detto di non sapere se ha preso la decisione giusta ad accettare di partecipare al GF VIP. Tra le sue preoccupazioni c’è il non voler litigare con nessuno.

Matilde, dal canto suo, ha provato a rassicurarla, cercando anche di sdrammatizzare un po’ la situazione. Dopo una bella chiacchierata con lei, infatti, Adua si è tranquillizzata ed ha recuperato anche quel sorriso che sembrava aver perso. Ad ogni modo, risulta evidente che la concorrente non si senta esattamente a suo agio in casa, così come può essere per gli altri compagni d’avventura. Non ci resta che attendere la prossima puntata per capire se le sia passata oppure no.