Uomini e Donne, segnalazione su Jessica e Davide: “Si conoscevano già, quest’estate si sono visti” (FOTO)

In questi giorni, i fan di Uomini e Donne sono rimasti spiazzati dalla repentina scelta di Jessica, la quale è ricaduta su Davide. Dopo poche settimane di trono, la ragazza ha deciso di salutare tutti e di approfondire la conoscenza del giovane lontano dalle telecamere.

Questa decisione, però, ha lasciato spiazzati tutti i telespettatori, che non si aspettavano una simile velocità. In molti, dunque, non hanno potuto fare a meno di porsi delle domande. Le risposte che sono pervenute non sembrano deporre molto a favore della coppia.

Le segnalazioni su Jessica e Davide

Subito dopo la scelta di Jessica a Uomini e Donne, diverse persone hanno cominciato a domandarsi se lei e Davide non fossero d’accordo. Gli influencer Deianira Marzano e Amedeo Venza, allora, si sono messi un po’ alla ricerca di segnalazioni e sono riusciti a trovare delle informazioni molto interessanti. Sul profilo Instagram del secondo, infatti, sono comparse delle Stories in cui una persona ha dichiarato di essere dello stesso paese dei due.

Tale individuo ha asserito di essere sicuro che i ragazzi si conoscessero già. Allo scopo di rendere ulteriormente credibile la sua versione dei fatti, l’utente ha detto che durante questa estate i due si sarebbero sicuramente visti, almeno qualche volta. Con queste parole, però, l’autore della segnalazione non ha voluto dire che i due si siano messi d’accordo fin dal primo momento e abbiano recitato un ruolo. Tuttavia, sicuramente si conoscevano, almeno di vista. (Continua dopo la foto)

Fan di Uomini e Donne sospettosi

Nonostante l’utente ci abbia tenuto a chiarire di non avere nessun interesse nello screditare la ragazza e la sua scelta, molti telespettatori hanno cominciato a farsi qualche domanda. In effetti, è davvero troppo strano che Jessica abbia deciso di scegliere Davide dopo pochissime puntate di Uomini e Donne. Inoltre, se si considera che le registrazioni effettuate sono state solo 4 o 5, è ancora più atipico che in così pochi giorni la tronista abbia avuto le idee così chiare.

Deianira, dal canto suo, è convinta che i due non la contino giusta. L’influencer non ha mai nutrito simpatia per la protagonista, sta di fatto che ha avuto degli accesi diverbi anche con i suoi fan e conoscenti. Ad ogni modo, non ci resta che attendere la replica dei due, la quale potrà avvenire solo dopo la messa in onda della puntata in questione.