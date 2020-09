Flavia Vento a Live non è la D’Urso, Signoretti sull’uscita dal GF VIP: “Non è solo per i cani, c’entra la Gregoraci” (VIDEO)

Nel corso della puntata di ieri di Live non è la D’Urso è stata ospite anche Flavia Vento. La fugace ex concorrente del GF VIP si è confrontata con cinque agguerritissime sfere ed ha risposto a molte domande scomode. Tra queste, le più pungenti sono pervenute da Riccardo Signoretti.

Il direttore di Nuovo ha insinuato che la protagonista avesse deciso di abbandonare il reality show non soltanto per i cani, ma anche per altre motivazioni. Tra di esse pare c’entri qualcosa anche Elisabetta Gregoraci. Vediamo tutto nel dettaglio.

Le accuse di Signoretti contro Flavia Vento

Flavia Vento ha ribadito anche a Live non è la D’Urso di aver lasciato il Grande Fratello VIP dopo sole 24 ore solo perché in pena per i suoi cani. La donna ha dichiarato che uno in particolare è cardiopatico ed ha 16 anni, per tale motivo potrebbe morire da un momento all’altro. Questa spiegazione, però, non ha convinto molto i presenti, che infatti l’hanno esortata a raccontare la verità. Sulla questione è intervenuto Signoretti, il quale ha insinuato che la verità sia un’altra.

Nel caso specifico, pare che la causa possa risiedere in una scoperta fatta dalla Vento poco prima di entrare in casa. Il giorno prima dell’ingresso, infatti, tutti i concorrenti si sono sottoposti ad un ulteriore tampone. In tale occasione, Elisabetta Gregoraci effettuò il test e poi non entrò in casa, cosa che invece sarebbe dovuta accadere. La Vento, dunque, pare si fosse impressionata di questa scena ed abbia cominciato a temere che la showgirl avesse il Covid. (Clicca qui per il video)

Tutti contro Flavia a Live non è la D’Urso

Quando in giornalista ha mosso queste accuse contro Flavia Vento a Live non è la D’Urso, la donna è rimasta un po’ interdetta e non è stata molto in grado di rispondere. La protagonista si è semplicemente limitata a dire che tutti hanno paura del Coronavirus in questo periodo, pertanto, è normalissimo che anche lei si sia fatta due domande. Ad ogni modo, per la Vento la causa scatenante sembrerebbe non essere questa.

Gli altri ospiti seduti all’interno delle sfere hanno tutti attaccato la donna, dipingendola come una persona completamente inaffidabile. Ad ogni modo, Flavia si è detta pentita della scelta fatta, così come accaduto anche in due passate esperienze all’interno di reality show. Adesso, però, è tardi e non c’è più nulla da fare per rimediare.