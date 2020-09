Jasmine Carrisi, giornalista la stronca: “E’ Al Bano che le dà da vivere”

Roberto Alessi “tira le orecchie’ a Jasmine Carrisi

Chi segue le vicissitudini di Jasmine Carrisi sa perfettamente che la primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso da qualche mese si è lanciata nel mondo della musica. Infatti durante questa anomala estate è uscito il suo primo pezzo rap dal titolo ‘Ego’. Un brano che sta riscuotendo un grande successo su YouTube e soprattutto tra i ragazzini. Per l’occasione la 19enne ha rilasciato varie interviste a periodici, ma una in particolare non è piaciuta affatto a Roberto Alessi, direttore di Novella 2000.

Per questo motivo, nella rubrica che cura Up e Down, il giornalista ha detto che la ragazza certe dichiarazioni le poteva tenere per sé visto che a mantenerla è proprio il padre, il Maestro di Cellino San Marco. “La musica di papà non le piace (‘Ho altri gusti’ dice) ed è giusto, ma sarebbe stato il caso di tacerlo visto che il lavoro di suo padre Al Bano a darle da vivere…”, ha asserito Alessi. Ma non è finita qui.

Il giornalista lancia una frecciatina alla figlia di Al Bano e Loredana Lecciso

Nel nuovo numero della rivista Novella 2000, nella rubrica Up e Down, il direttore Roberto Alessi ha rivelato altri retroscena su Jasmine. La giovane Carrisi, infatti, avrebbe fatto marcia indietro rendendosi disponibile ad un possibile duetto col padre Al Bano. Addirittura la 19enne sogna di calcare il prestigioso palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo con lui.

“La retromarcia è però stata velocissima…E spera di cantare con lui al Festival di Sanremo (se si farà ovviamente…)”, ha dichiarato il giornalista. Per tale ragione quest’ultimo ha voluto lanciare una frecciatina velenosa nei confronti della ragazza: “Lei è un amore di ragazza, ma forse non ha ancora capito come si comunica…”.

Secondo Roberto Alessi, Jasmine Carrisi non sa comunicare

Nell’ultimo numero in edicola del magazine Novella 2000, il direttore Roberto Alessi ha continuato a parlare di Jasmine Carrisi, la primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso. Il giornalista ha approfittato dell’argomento per fare dell”ironia: “Magari proprio per questo motivo che si è iscritta a Scienze della comunicazione…Tesoro studia bene…”.

Dopo questo rimprovero è battutine pungenti, la 19emne replicherà al frequentatore dei salotti di Barbara D’Urso? Non rimane che attendere i prossimi giorni.