Patrizia De Blanck non si lava, lo sa tutta Roma”. Colpo di scena da Barbara D’Urso

Il figlio di Marina Ripa di Meana e le rivelazioni shock a Domenica Live

Patrizia de Blanck è sicuramente il personaggio indiscusso del Grande Fratello Vip. E Di questa casa, non si fa che parlare di lei. È da sola una settimana che la casa di Cinecittà ha aperto le porte ai coinquilini più spiati d’Italia. Riflettori puntati su ognuno, eppure la De Blanck sembra aver fatto già di tutto e di più .

Patrizia De Blank ha litigato con Flavia vento, con Alba Parietti, non si è alzata all’ingresso di Maria Teresa Ruta, si è spogliata completamente, dimenticandosi delle telecamere. E poi ancora , siparietti goliardici e a tratti sconci e volgari. Se questo è quello che la contessa ha mostrato in 7 giorni all’interno della casa, pensiamo a quanto il suo nome possa essere al centro di dibattiti nei salotti della tv. Ma vediamo proprio cosa è successo a domenica Live.

Un colpo basso per Patrizia De Blanck.

Ieri a Domenica Live non si è fatto che parlare di lei. Patrizia De Blank è ormai al centro dell’attenzione dei mass media. Il suo opinabile umor non riesce proprio a passare inosservato. E qualche malizioso pensa ci sia anche un pò di spettacolo; di artifizio e non pura ed irrefrenabile sincerità caratteriale. Durante l’appuntamento pomeridiano con Barbara d’Urso i suoi ospiti non si sono limitati a commentare i filmati mandati in onda.

Sono trapelate delle vere e proprie dichiarazioni shock sulla contessa, confermate dagli opinionisti presenti in studio.

La contessa non si lava!

Andrea Ripa di Meana, figlio adottivo di Maria Rita di Meana ha maliziosamente affermato quanto segue sulla contessa: “ho notato che quest’anno al grande fratello c’è una grossa lavatrice , evidentemente qualche autore -che conosce già la contessa – sa che… non si lava. Ma a Roma lo sanno tutti! “Sono sicuro che uno di questi giorni la butteranno dentro, le faranno fare la centrifuga.“ È shock.

Sbigottimento della padrona di casa Barbara D’Urso che cerca subito di prendere le difese della contessa. Serena Grandi con un sorriso beffardo dalla sua poltrona bianca invece non fa che annuire. E incalza la Cascella -ormai ospite fisso della D’Urso- “Ma cosa dite ? Ma davvero non si lava? Esilarante! “.

A concludere l’ironia di Marco Baldini che cerca di smorzare il disagio nello studio : “sicuramente però non avrà problemi di distanziamento.” Barbara ride. È così Che si conclude questa confessione sulla contessa più spiata del momento. Il dibattito sulla contessa le sarà sicuramente fatto vedere con la puntata in onda del Grande Fratello Vip. Ed il pubblico social si dice su di giri, come sarà la reazione della contessa? Lo scopriremo.