GF VIP, Andrea Zelletta vicino a Matilde Brandi, il web contro Natalia: “Come se Andrea non esistesse” (FOTO)

In questa prima settimana di permanenza nella casa del GF VIP pare che tra Andrea Zelletta e Matilde Brandi sia nato un bel feeling. La cosa, naturalmente, non è passata inosservata ai telespettatori, che hanno immediatamente provveduto a far nascere dei gossip.

Deianira Marzano, infatti, ha riportato le segnalazioni di alcuni telespettatori, i quali sembrano aver notato una palese intesa tra loro. Allo stesso tempo, la fidanzata di Andrea, Natalia Paragoni, sta ricevendo un po’ di critiche sul web per alcuni comportamenti assunti.

L’avvicinamento tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni

Andrea Zelletta sembra essere entrato molto in sintonia con Matilde Brandi. Il ragazzo ha confessato ai suoi coinquilini, specie ad Elisabetta Gregoraci, di non riuscire ad aprirsi molto con i suoi compagni d’avventura. Delle volte vorrebbe interagire con loro o cimentarsi in qualche attività all’interno della casa, ma non riesce a farlo. Questo imbarazzo, però, non sembra esserci con la Brandi e il web l’ha notato.

Sul profilo Instagram di Deianira Marzano, infatti, un utente ha scritto che tra i due sembra proprio possa nascere qualcosa di interessante. Il motivo risiede nel fatto che entrambi sembra si cerchino continuamente e dormano anche abbastanza vicini. Inoltre, la showgirl pare anche abbia detto di trovare molto interessante il suo coinquilino. Allo stesso tempo, però, non vuole creare nessuno scandalo dato che il ragazzo è fidanzato. (Continua dopo la foto)

Le critiche contro Natalia Paragoni

Ad ogni modo, se questa è la situazione che si sta verificando all’interno della casa tra Matilde Brandi e Andrea Zelletta, andiamo a vedere cosa sta accadendo al di fuori. Natalia Paragoni non sta commentando molto quello che sta facendo il suo compagno. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sembra si stia comportando quasi come se Andrea non ci fosse. Per alcuni, la ragazza pare quasi sollevata dall’assenza del suo partner.

Lei, però, ci ha tenuto a fare un po’ di chiarezza in merito alla questione. Nello specifico, ha detto che anche se non ne parla non vuole affatto dire che non lo pensi continuamente. Semplicemente, ha detto di essere una donna indipendente, che riesce ad andare avanti e a condurre la sua vita anche senza avere costantemente accanto il suo uomo. Ad ogni modo, la questione sarà sicuramente affrontata nel corso delle prossime puntate del reality show, non ci resta che attendere.