GF Vip: Tommaso Zorzi di nuovo con la febbre a 39, l’influencer esce dalla Casa

Grande Fratello Vip: Tommaso Zorzi ha di nuovo la febbre

Se vi ricordate la prima sera di Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi ha avvertito un malessere. È entrato nella Casa dopo essere stato un po’ di tempo nella social room, novità di quest’anno, ma già aveva avvertito la produzione di non sentirsi bene. Ovviamente il Covid-19 era escluso perchè tutti i concorrenti hanno fatto il tampone più volte e tutti sono risultati negativi.

Dopo qualche arrabbiatura, dopo un altro tampone e una notte in ospedale, Tommaso è rientrato in Casa con una terapia di antibiotici per una settimana. La causa della sua febbre è la sinusite. Pare che gli sbalzi di temperatura della Casa tra interno ed esterno sia troppo per l’influencer. Infatti, a una settimana esatta è tornata la febbre, e anche molto alta.

Tommaso lascia la Casa

Nella notte di domenica 20 settembre Tommaso Zorzi si è sentito male, di nuovo, e ha misurato la febbre. Il termometro segnava 39. A quel punto gli autori l’hanno fatto uscire immediatamente dalla Casa per fargli trascorrere una notte in un posto dove era possibile l’accesso ai medici. Probabilmente dovrà ripetere il tampone per Covid-19. In effetti sui social c’è qualche dubbio: come mai Tommaso Zorzi ha ancora la febbre così alta dopo una settimana di antibiotici?

Ad ogni modo speriamo che questa volta Tommaso non sia rimasto traumatizzato. Infatti, la prima volta era rimasto molto male dal fatto di essere stato portato fuori dalla Casa e essere stato trasportato all’ospedale in ambulanza con le sirene accese. Sicuramente nelle prossime ore ne sapremo qualcosa di più.

Il secondo gruppo rompe gli equilibri

Venerdì scorso è entrato nella Casa il secondo gruppo di concorrenti. Elisabetta Gregoraci ha fatto il suo ingresso in grande stile, attesa da tutti, ma abbiamo visto anche Myriam Catania, Francesca Pepe, Maria Teresa Ruta con la figlia Guenda Goria, Denis Dosio. Poi ancora Francesco Oppini, Stefania Orlando, Fulvio Abbate. Nessun ingresso per Paolo Brosio, il quale ha avuto dei problemi di salute.

Il nuovo gruppo ha spezzato un po’ il delicato equilibrio che si era formato nel primo. I concorrenti, comunque, si stanno ancora studiando e conoscendo, ma pare che tutti siano d’accordo sull’antipatia di Francesca Pepe.