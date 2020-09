GF Vip: Francesca Pepe nel mirino dei concorrenti, nessuno la sopporta

La modella ha ricevuto le critiche di molti dei concorrenti presenti nella Casa. I suoi modi e le sue risposte non piacciono. Ecco che cosa sta succedendo

GF Vip: Francesca Pepe contro Tommaso Zorzi

Francesca Pepe è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip con il secondo gruppo di venerdì 18 settembre. La modella, legata dal gossip a Vittorio Sgarbi, ha fatto il suo ingresso in modo trionfale, ma già dal primo giorno di permanenza sono iniziati i problemi.

A tavola, ad esempio, Tommaso Zorzi le ha fatto qualche domanda per conoscerla meglio. L’influencer le ha chiesto se avesse un piano B oltre al lavoro di modella e lei ha risposto in modo molto scortese dicendo che, “sorpresone“, era anche laureata in economia quindi adesso Tommaso poteva stare tranquillo perchè anche lei è intelligente.

Non solo, ma la stessa scena si è ripetuta in giardino. La modella stava parlando della sua esperienza come Miss Europa e Tommaso ha chiesto dove hanno fatto quella manifestazione. Lei ha risposto: “A Beirut, lo so che non è in Europa? E quindi?” con un tono molto fastidioso. Questi due episodi hanno indispettito ovviamente Tommaso, ma anche gli altri concorrenti, anche se per ora si sono limitati ad osservare in silenzio.

Tutti contro Francesca Pepe

L’impressione che a nessuno stesse simpatica Francesca Pepe, dopo questi due scontri con Tommaso, è stata confermata da una conversazione fatta in giardino da alcuni di loro. Francesco Oppini, ad esempio, ha detto che è la persona più distante da lui facendo capire che non gli piace per niente. Anche Denis Dosio ha trovato assurdi i due battibecchi con Tommaso, mentre Andrea Zelletta ha raccontato un paio di aneddoti.

L’ex tronista si è lamentato del comportamento della modella. A pranzo lui ha mangiato poca pasta, mentre lei, non curandosi degli altri, ha chiesto il bis. Inoltre, con un modo molto scortese, si è arrabbiata con lui per essere stata deconcentrata nel suo yoga mentre stava sistemando delle bottiglie in giardino per l’allenamento dei ragazzi.

Anche Stefania Orlando ha concluso che Francesca ha dei modi “poco educati”. Probabilmente, questo è il pensiero del gruppo, nelle prossime nomination lei prenderà la maggioranza dei voti. Voi che cosa ne pensate di lei? L’avete seguita un po’ nella Casa del Grande Fratello Vip?